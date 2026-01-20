Megvan az új KRESZ, ötven év után nagyot változik minden

A jelenleg hatályos KRESZ immár ötvenéves, miközben az elmúlt fél évszázadban gyökeresen átalakult a közlekedés – idézte fel közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)

Mint Lázár János írta: megnőtt az úthálózat, zsúfoltabbá váltak a városok, megsokszorozódott a járművek száma, és új közlekedési eszközök jelentek meg.

A miniszter közölte: az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervezetek bevonásával alapjaiban új KRESZ készült, amelyen hetven szervezet és száz szakértő dolgozott, több száz egyeztetés során.

Összesen több mint 1500 javaslatot dolgoztak fel, így az új szabályozás minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.

Ez jellemzi az új KRESZ-t:

A biztonság kerül a középpontba – alapelv lesz a gyengébb közlekedők védelme az erősebbekkel szemben.

Az élethez igazodik – figyelembe veszi a mindennapokban kialakult jó gyakorlatokat.

Halad a korral – szabályozza az elektromos rollereket, megújítja a kerékpáros közlekedés előírásait, támogatja a környezetbarát és városi közlekedést.

Egyszerűbb és érthetőbb lesz – megújul a szerkezete, nyelvezete, kiküszöbölik a régi szabályozás hibáit.

Lázár János hangsúlyozta:

a KRESZ mindenkit érint, hiszen gyalogosként, biciklivel vagy autóval közlekedve mindannyian résztvevői vagyunk a forgalomnak.

A miniszter bejelentette, hogy lezárult a szakértői munka, és most társadalmi egyeztetés indul. Arra buzdít mindenkit, hogy látogasson el a weboldalára, ismerje meg az új KRESZ tervezetét, és véleményével járuljon hozzá a végleges szabályok kialakításához.

