Történelmi léptékű béremelés jön a MÁV--csoportnál + videó

Lázár János megállapodott a szakszervezetekkel, 13 százalékkal nőnek a MÁV- és Volán-dolgozók bérei.

2026. 01. 19. 18:22
Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Az elmúlt években a MÁV-osok, Volán-osok kevesebben vannak, azonban sokkal többet dolgoztak és több eredményt értek el – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az építési és közlekedési miniszter a szakszervezetekkel való megállapodás után a részletekről kérdezték.

Győr, 2022. október 26. Credobus Inovell 12 típusú autóbuszok a Volánbusz Zrt. győri rendezvényén 2022. október 26-án. A Kravtex-Kühne Csoport októberben megkezdte száz új autóbusz szállítását a Volánbusznak, ezek beszerzési értéke nettó 6,5 milliárd forint. A közlekedési társaság 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja során több mint 2100 új és újszerű autóbusz állt, illetve állhat forgalomba jövő év elejéig. Ezzel a 6000 járműből álló flotta harmadát sikerült megújítani négy év alatt. MTI/Krizsán Csaba
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A miniszter elmondta, hogy a MÁV-Volán-csoport kevesebb emberrel több eredményt ért el. Több, mint egymilliárd utazást bonyolítottak le 2025-ben, ami rekord, soha nem volt erre példa. Eladtak havonta egymillió bérletet, és jelentősen javították a cég nyilvántartásai szerint a menetrendtartási képességet. 

Tehát javultak a menetidők és kevesebb késéssel abszolválta a 2025-ös évet a MÁV-Volán-csoport

– emelte ki Lázár János.

A miniszter elmondta, hogy ezeket az eredményeket értékelték és hosszasan beszéltek arról, hogy milyen béremelést kellene végrehajtani. „Úgy gondolom, hogy történelmi megállapodás született, amely jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a MÁV-osok és a Volán-osok visszakapják a becsületüket” – jelentette ki. Majd ráerősített: 

történelmi léptékű béremelés jön.

A megállapodást közleményében a MÁV-csoport is megerősítette. A mai döntés értelmében 2026. januárjában és februárjában az eredeti bérmegállapodásnak megfelelően 4,7 százalékkal emelkednek az alapbérek, a megemelt alapbérre azonban már márciustól újabb 4,7 százalékos emelés érkezik. 

A kiegészítő bérfejlesztésnek köszönhetően 2026-ban a MÁV-csoportban dolgozók alapbére közel 10 százalékkal emelkedik.

Ezt a keresetnövekedést ugyanakkor két további, érdemi lépés is kiegészíti. Az eredeti, hároméves megállapodásban rögzített, alanyi jogon járó 

120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra emelkedik és a kollektív szerződésbe is beépül

. A megemelt mértékű SZÉP-kártya juttatást két lépésben kapják meg a munkavállók: az első 200 ezer forintos részt a márciusban, a második 200 ezer forintos részt pedig a júliusban. 

A lojalitási juttatás összege és kifizetésének ideje nem változik: a 350 ezer forintos juttatást az idei esztendőben is decemberben utalják a munkavállalóknak.

A háromoldalú megállapodás utolsó pontja az egészségpénztári tagdíjak munkáltatói kiegészítésére vonatkozik. Ennek összege január 1-jétől minden pénztártag esetében havi nettó 4 000 Forintról nettó 7 000 Forintra nő.

A közleményben hangsúlyozzák: a fenti döntések összességében garantálják

 a közlekedési vállalat munkavállalóinak, hogy a kerestük az idei esztendőben sem csupán megőrzi, hanem növeli is a vásárlóértékét, hiszen kétszámjegyű mértékben, összesen 13 százalékkal növekszik.


Borítókép: Ilusztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)

