Történelmi léptékű béremelés jön a MÁV--csoportnál + videó

Az elmúlt években a MÁV-osok, Volán-osok kevesebben vannak, azonban sokkal többet dolgoztak és több eredményt értek el – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az építési és közlekedési miniszter a szakszervezetekkel való megállapodás után a részletekről kérdezték.
A miniszter elmondta, hogy a MÁV-Volán-csoport kevesebb emberrel több eredményt ért el. Több, mint egymilliárd utazást bonyolítottak le 2025-ben, ami rekord, soha nem volt erre példa. Eladtak havonta egymillió bérletet, és jelentősen javították a cég nyilvántartásai szerint a menetrendtartási képességet.
Tehát javultak a menetidők és kevesebb késéssel abszolválta a 2025-ös évet a MÁV-Volán-csoport
– emelte ki Lázár János.
A miniszter elmondta, hogy ezeket az eredményeket értékelték és hosszasan beszéltek arról, hogy milyen béremelést kellene végrehajtani. „Úgy gondolom, hogy történelmi megállapodás született, amely jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a MÁV-osok és a Volán-osok visszakapják a becsületüket” – jelentette ki. Majd ráerősített:
történelmi léptékű béremelés jön.
A megállapodást közleményében a MÁV-csoport is megerősítette. A mai döntés értelmében 2026. januárjában és februárjában az eredeti bérmegállapodásnak megfelelően 4,7 százalékkal emelkednek az alapbérek, a megemelt alapbérre azonban már márciustól újabb 4,7 százalékos emelés érkezik.
A kiegészítő bérfejlesztésnek köszönhetően 2026-ban a MÁV-csoportban dolgozók alapbére közel 10 százalékkal emelkedik.
Ezt a keresetnövekedést ugyanakkor két további, érdemi lépés is kiegészíti. Az eredeti, hároméves megállapodásban rögzített, alanyi jogon járó
120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra emelkedik és a kollektív szerződésbe is beépül
. A megemelt mértékű SZÉP-kártya juttatást két lépésben kapják meg a munkavállók: az első 200 ezer forintos részt a márciusban, a második 200 ezer forintos részt pedig a júliusban.
A lojalitási juttatás összege és kifizetésének ideje nem változik: a 350 ezer forintos juttatást az idei esztendőben is decemberben utalják a munkavállalóknak.
A háromoldalú megállapodás utolsó pontja az egészségpénztári tagdíjak munkáltatói kiegészítésére vonatkozik. Ennek összege január 1-jétől minden pénztártag esetében havi nettó 4 000 Forintról nettó 7 000 Forintra nő.
