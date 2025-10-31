Megint pénzt ad utasainak a MÁV, ha hibázik

Már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is bevezeti a MÁV az objetív felelősségvállalást – jelentette be Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán arra is emlékeztetett, hogy a Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása a MÁV-csoportot is nehéz helyzetbe hozza.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A vasúti kocsik karbantartása a leállás miatt lelassult, így hamar kimerül az a tartalékflotta, amelyből a hirtelen műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kivont vasúti kocsikat eddig pótolni tudták

– ismertette a vezérigazgató.

Előfordulhat olyan eset, hogy valaki egy bizonyos – például IC – kocsiba vált jegyet, ám az adott kocsi végül nem található a szerelvényben. Az utas számára azonban mindez természetesen nem vigasz.

Épp ezért november elsejétől az objektív felelősség elve alapján 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de a fenti helyzettel szembesülnek az utazásuk megkezdésekor

– hangsúlyozta Hegyi Zsolt, hozzétéve, hogy a papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon keresztül lehetséges.

Nem számít, hogy külső, a MÁV-csoporton kívüli okból következik be a 20 percet meghaladó késés, vagy marad ki egy vasúti kocsi a szerelvényből, csak az utassérelem számít, amelyért a MÁV-csoport kér bocsánatot. Nemcsak szóval, hanem tettel: pénzvisszatérítéssel most már a nem teljesülő kocsiösszeállítás esetén is – szögezte le.