Öt hónap alatt több mint 760 ezer esetben fizetett késésért a MÁV – ez még így sem számít rossznak, mutatjuk, miért

Kevesebbszer volt szükség a késési biztosításra, mint ahogyan azt a tavalyi menetrend-szerűségi adatok alapján várni lehetett – erről írt közösségi oldalán Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója rámutatott: a tíz miniszteri vállalással elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta az elmúlt szűk öt hónapban több mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét az utasoknak, akiknek járata 20 percnél többet késett.

Hegyi Zsolt kiemelte: ez az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyek a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak: a kérdéses időszak jegyárbevételének mindössze 1,3 százalékát tette ki. A késések számát és arányát ugyanis a MÁV igyekszik többféle tudatos beavatkozással csökkentetni:

például a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével,

a járműfordulótervek optimalizálásával,

a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával,

illetve legfőképpen a nagy teljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával.

Mint írta, ezek kedvező hatása már az idei nyári főszezon javuló késési adataiban is megmutatkoztak.

A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV-csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés, hogy a különféle késések okát minél pontosabban megértsük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel mindent elkövessünk a visszaszorításukért

– hangsúlyozta Hegyi Zsolt.