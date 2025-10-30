Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

MÁVvonatkésésvasút

Öt hónap alatt több mint 760 ezer esetben fizetett késésért a MÁV – ez még így sem számít rossznak, mutatjuk, miért

Alig fél év alatt mintegy félmilliárd forint értékben fizette vissza a jegyár felét utasainak a MÁV, miután a járatuk 20 percnél többet késett – erről írt közösségi oldalán Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint ez az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyek a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak, ugyanis a késések számát és arányát a cég igyekszik többféle tudatos beavatkozással csökkenteni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 16:24
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kevesebbszer volt szükség a késési biztosításra, mint ahogyan azt a tavalyi menetrend-szerűségi adatok alapján várni lehetett – erről írt közösségi oldalán Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója rámutatott: a tíz miniszteri vállalással elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta az elmúlt  szűk öt hónapban több mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét az utasoknak, akiknek járata 20 percnél többet késett.

Hegyi Zsolt kiemelte: ez az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyek a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak: a kérdéses időszak jegyárbevételének mindössze 1,3 százalékát tette ki. A késések számát és arányát ugyanis a MÁV igyekszik többféle tudatos beavatkozással csökkentetni:

  • például a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével, 
  • a járműfordulótervek optimalizálásával, 
  • a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával, 
  • illetve legfőképpen a nagy teljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával. 

Mint írta, ezek kedvező hatása már az idei nyári főszezon javuló késési adataiban is megmutatkoztak. 

A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV-csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés, hogy a különféle késések okát minél pontosabban megértsük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel mindent elkövessünk a visszaszorításukért

 – hangsúlyozta Hegyi Zsolt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Róka László)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu