Nem örülnek a rendőrök, ellopták a sebességkorlátozó táblát Hadúböszörmény környékén

Keresik a tettest.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 13. 13:32
illusztráció Fotó: shutterstock Forrás: Shutterstock
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt folytat eljárást a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya – írja a rendőrségi portál. 

Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy tavaly november 24. előtt a 3509-es számú út 6. kilométerszelvényében valaki leszerelt és ellopott egy 60 km/h-s sebességkorlátozó jelzőtáblát.

A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányságon (Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 2. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/228-400-as telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

