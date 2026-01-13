Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt folytat eljárást a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya – írja a rendőrségi portál.
Nem örülnek a rendőrök, ellopták a sebességkorlátozó táblát Hadúböszörmény környékén
Keresik a tettest.
Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy tavaly november 24. előtt a 3509-es számú út 6. kilométerszelvényében valaki leszerelt és ellopott egy 60 km/h-s sebességkorlátozó jelzőtáblát.
A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányságon (Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 2. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/228-400-as telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
Ennyi volt, mindenhol visszavonták az ónos eső miatt kiadott másodfokú figyelmeztetéseket
Azért ne száguldozzon, az első fokúak még érvényben vannak. Mutatjuk a térképet.
Életveszélyesek a jegesedő folyók, tavak – tilos a befagyott vizekre lépni + videó
A saját és mások életét is kockáztatja, aki figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetést.
Több mint fél millió magyar nézte a Fidesz-kongresszust + videó
Történelmi nézettséget ért el a Hír TV.
Az országos listát állító pártok megbízottakat küldhetnek a Nemzeti Választási Bizottságba
Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának fenntartása.
Ennyi volt, mindenhol visszavonták az ónos eső miatt kiadott másodfokú figyelmeztetéseket
Azért ne száguldozzon, az első fokúak még érvényben vannak. Mutatjuk a térképet.
Életveszélyesek a jegesedő folyók, tavak – tilos a befagyott vizekre lépni + videó
A saját és mások életét is kockáztatja, aki figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetést.
Több mint fél millió magyar nézte a Fidesz-kongresszust + videó
Történelmi nézettséget ért el a Hír TV.
Az országos listát állító pártok megbízottakat küldhetnek a Nemzeti Választási Bizottságba
Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának fenntartása.
