Éppen egy éve, hogy elmerültek a Huszti ikrek Skóciában, a Dee folyó jeges vízében. A Huszti ikrek tragédiája tavaly január 7-én, hajnalban történt. Huszti Henrietta és Eliza bátyja egy évvel a tragédia után szólalt meg a BorsOnline-nak. Huszti József szerint még mindig túl sok a megválaszolatlan kérdés a testvéreinek halálának ügyében.
A Huszti ikrek rejtélyében még mindig maradtak nyitott kérdések a család szerint
Egy év után szólalt meg a különös körülmények között eltűnt nők bátyja.
Ez az első évforduló, ami nagyon fáj, főleg azért, mert még mindig nem hisszük el, hogy a húgaim öngyilkosok lettek. Nem tudunk beletörődni abba, amit a Scotland Yard mondott, jó lenne tudni végre az igazságot
– fogalmazott a férfi, aki azt is elárulta, mi volt a legnehezebb az elmúlt egy évben. A két nő holttestét nem tudták koporsóban hazahozni és eltemetni őket, ez nagyjából húszmillió forintba került volna.
A legnehezebb tavaly volt, miután ki kellett mennem a húgommal ügyeket intézni, el kellett mennünk a helyszínre, ahol megtalálták őket. A lakásukba, ahol ott voltak még a ruháik, a tárgyaik…
Urnában, a hátukon hozták haza őket, amit azóta sem tudnak feldolgozni. Az eset részleteit a BorsOnline cikkében olvashatja.
