Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

rejtélyhuszti henriettaikrektragédia

A Huszti ikrek rejtélyében még mindig maradtak nyitott kérdések a család szerint

Egy év után szólalt meg a különös körülmények között eltűnt nők bátyja.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 01. 13. 12:32
Huszti Henrietta és Huszti Eliza Forrás: BorsOnline
Éppen egy éve, hogy elmerültek a Huszti ikrek Skóciában, a Dee folyó jeges vízében. A Huszti ikrek tragédiája tavaly január 7-én, hajnalban történt. Huszti Henrietta és Eliza bátyja egy évvel a tragédia után szólalt meg a BorsOnline-nak. Huszti József szerint még mindig túl sok a megválaszolatlan kérdés a testvéreinek halálának ügyében. 

Ez az első évforduló, ami nagyon fáj, főleg azért, mert még mindig nem hisszük el, hogy a húgaim öngyilkosok lettek. Nem tudunk beletörődni abba, amit a Scotland Yard mondott, jó lenne tudni végre az igazságot

– fogalmazott a férfi, aki azt is elárulta, mi volt a legnehezebb az elmúlt egy évben. A két nő holttestét nem tudták koporsóban hazahozni és eltemetni őket, ez nagyjából húszmillió forintba került volna. 

A legnehezebb tavaly volt, miután ki kellett mennem a húgommal ügyeket intézni, el kellett mennünk a helyszínre, ahol megtalálták őket. A lakásukba, ahol ott voltak még a ruháik, a tárgyaik… 

Urnában, a hátukon hozták haza őket, amit azóta sem tudnak feldolgozni. Az eset részleteit a BorsOnline cikkében olvashatja. 

