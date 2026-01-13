Az ítélet szerint a középkorú férfi nem tudta elfogadni, hogy a több évtizedes élettársi kapcsolata megromlott. Az elkövető verbálisan és fizikailag is bántalmazta párját, amelyért 2022 februárjában négy év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. A vádlott már a büntetés alatt hangoztatta bosszúvágyát, ezért nem bocsátották feltételes szabadságra.
Reggelig várt a bokrok között a volt élettárs, vérfürdővel indult a nap Baranyában
Sikeresen indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés helybenhagyását az elvakult gyűlöletből ölő vádlottal szemben.
A férfi szabadulása után gyorsan be is szerzett egy katonai tőrkést. A vádlott 2024. március 25-én, éjszaka, bemászott a nő házának udvarába, és hangosan dörömbölt a bejárati ajtón. A megfélemlített asszony azonnal hívta a rendőrséget, a helyszínre érkező járőrök elől viszont a vádlott elrejtőzött. A férfi reggelig várt lesben a kínálkozó alkalomra, majd mikor a gyanútlan asszony kinyitotta a bejárati ajtót, az előszobában többször megszúrta. A dulakodás hangjára a fiuk lerohant az emeletről, és próbálta visszatartani az apját, ezalatt a nő kimenekült az udvarra, ahol összeesett és meghalt.
A Szekszárdi Törvényszék előre kitervelten, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt ténylegesen élete végéig tartó fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ítélet ellen a vádlott védője enyhítésért fellebbezett.
A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős határozatával a fellebbviteli főügyészség indítványának megfelelően helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, a tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetést.
