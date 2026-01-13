Reggelig várt a bokrok között a volt élettárs, vérfürdővel indult a nap Baranyában

A Szekszárdi Törvényszék előre kitervelten, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt ténylegesen élete végéig tartó fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ítélet ellen a vádlott védője enyhítésért fellebbezett.

A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős határozatával a fellebbviteli főügyészség indítványának megfelelően helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, a tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetést.