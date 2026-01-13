Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10.25 óta átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, kérjük kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit – ez az üzenet fogadja a Bud.hu oldalra látogatókat.

Korábban a reptér arról tájékoztatta a távirati irodát, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két futópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését.

A kedd hajnal óta tartó havazás és az ónos eső miatt a helyzet mostanra rosszabbodott, egyelőre nem fogad és nem indít tehát járatokat a reptér.

A helyzetre Lázár János építési és közlekedési miniszter is felhívta a figyelmet közösségimédia-oldalán.