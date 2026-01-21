autós hírKRESZautós olvasnivalórollerkerékpár

Sisakviselés, alkohol, előzési szabály: így érintené a bringásokat az új KRESZ

Sok újdonságot hoz a kerékpárosoknak a KRESZ tervezete, és a villanyrollerezést is átfogóan szabályozza.

Gulyás Péter
2026. 01. 21. 11:01
Fotó: Sulyok László
Fél évszázad után gyökeres megújuláson megy keresztül a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása, vagyis a KRESZ. Mint Lázár János bejelentette, az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervek bevonásával, 1500 javaslatot feldolgozva, a biztonságra, a forgalom megváltozott dinamikájára és a kor kihívásaira (köztük a mikromobilitásra) reagálva készült el az új jogszabály tervezete, melyet most társadalmi egyeztetésre bocsátanak. Korábbi cikkünkben bemutattuk a sebességhatárok változásait, és az egyszerűsített fogalmakat, most essék szó – elsősorban a kerékpárosok, a mikromobilitási eszközöket használók szemszögéből – néhány további fontos újításról. 

 

Így lehet szabályosan előzni kerékpárost

A kerékpárosok, mikromobilitási eszközt használók biztonságát szolgálja, hogy a járművezetőknek minden olyan esetben, amikor ilyen lassabb jármű mellett haladnak el – ideértve az előzést, a mellette elhaladást, a kikerülést és a szemből elhaladást is – biztonságos oldaltávolságot kell tartania. 

Az elhaladó jármű sebességétől függően ennyi oldaltávolságot kell tartani: 

a) 50 km/órát meg nem haladó sebességnél legalább egy métert; 
b) 50 km/órát meghaladó sebességnél legalább másfél métert. 

A meghatározott oldaltávolság megtartása érdekében fokozott óvatossággal a záróvonal is átléphető, ha a járművezető azzal más közlekedési résztvevőt nem zavar. Amennyiben a konkrétan meghatározott oldaltávolság nem tartható, a művelet fokozott óvatossággal, legfeljebb 15 km/h sebességkülönbséggel, de legfeljebb 50 km/órás sebességgel és a biztonságos oldaltávolság betartásával hajtható végre. 

 

Kerékpárosok alkoholfogyasztására vonatkozó új szabályok

Budapest, 2023. november 29. Kerékpárút a Szent István körúton, a Vígszínháznál 2023. november 29-én. Biztonságosabb lett a kerékpáros közlekedés a Margit híd és a Nyugati pályaudvar között a Szent István körúton, körbeért a nagykörúti kerékpáros útvonal a Margit híd budai hídfője és Újbuda-központ között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). MTI/Szigetváry Zsolt
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A kerékpáros gépjármű-közlekedésre szolgáló 

úttesten nem közlekedhet, ha a szervezetében 0,8 gramm/liter vagy ennél több véralkohol, vagy ha 0,4 milligramm/liter vagy ennél több levegőalkohol van.

 Ez egy nyolcvan kilogramm tömegű férfinél ez nagyjából két korsó sör elfogyasztását jelenti, ha utána azonnal nyeregbe pattan. Azonban a kerékpáros szervezetében nem lehet semennyi, szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, amennyiben

a) 12. életévét be nem töltött gyermekre felügyel a közlekedés során; 
b) utast szállít vagy
c) sportkerékpáros.

 

Ki lehet sportkerékpáros?

Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel és Filippo Ganna lejtmenetben: a kerékpárversenyek egyik legfontosabb és legveszélyesebb szakasza ez
Fotó: AFP/Marco Bertorello

A KRESZ-tervezet egyik legfontosabb új eleme a sportkerékpáros fogalmának bevezetése. A definíció a státust a nemzetközi szövetség, az UCI tagszervezete – vagyis a Magyar Kerékpáros-szövetség – által kiállított versenyengedélyhez (licenchez) köti.

A sportkerékpáros több joggal rendelkezik,

ugyanis olyan, irányonként egy forgalmi sávos, legfeljebb 90 km/h megengedett legnagyobb sebességű úton is közlekedhet, ahova egyébként normál kerékpárosnak tilos behajtania. Továbbá a sportkerékpáros olyan, irányonként egynél több forgalmi sávos úton is közlekedhet, ahol a Kerékpárral behajtani tilos jelzőtábla alatt Kivéve sportkerékpárral kiegészítő tábla van. 

Főleg a sportkerékpárosokra vonatkozik, hogy ha az út- és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik, akkor lakott területen kívül az úttesten kerékpárral legalább négy, legfeljebb tizenkét főből álló csoportban is szabad közlekedni, az úttest menetirány szerinti jobb szélén, egymás mellett két oszlopban. A közlekedő kerékpáros-csoportok között legalább olyan távolságot kell tartani, hogy egy személygépkocsi a két csoport közé biztonságosan be tudjon sorolni.

 

Járdán csak 10 km/h-val

Ahol az úttesten a kerékpáros-közlekedés tilos vagy az úttest – a forgalom jellege vagy más ok miatt – a biztonságos kerékpáros-közlekedésre alkalmatlan, ott a járdán is szabad tekerni, a gyalogosforgalomhoz igazodó, de legfeljebb 10 km/h sebességgel. 

Torlódás esetén, ha elegendő hely áll rendelkezésre, akkor úttesten, kerékpárral az álló vagy lassabban haladó járművek jobb oldalán – fokozott óvatossággal és legfeljebb 20 km/h sebességgel – az útkereszteződésig előre szabad haladni.

Ha zebrán kel át egy úttesten egy kerékpáros, csak akkor jár elsőbbség neki, ha leszáll, és gyalog tolja át a járművét. Ha viszont nem száll le, vagyis át akar tekerni a zebrán, akkor elsőbbséget kell adnia az úttesten közlekedő járműveknek.

 

Felnőtteknek nem lett kötelező a sisakviselés

Tizennégy éves korig kell minden kerékpárral közlekedőnek kerékpáros-fejvédőt kell viselnie, az ennél idősebbeknek csak ajánlott. Továbbá a kerékpáron ülőnek láthatósági ruházatot (sárga fényvisszaverő mellényt) kell viselnie:

a) lakott területen kívül, ha nem kerékpárúton közlekedik; 
b) a láthatóság korlátozottsága (például köd) esetén minden úton.

 

Közlekedés villanyrollerrel 

20220624 Budapest Városi közlekedés illusztráció fotó: Mirkó István (MI) Magyar Nemzet képen: Lime, elektromos roller
Fotó: Mirkó István

A kis teljesítményű, 25 km/h-nál nem nagyobb végsebességű motoros rollerrel a kerékpáros-közlekedésre vonatkozó szabályok szerint, azok megfelelő alkalmazásával kell közlekedni. Rossz hír a városi bulirollereseknek, hogy 

kis teljesítményű motoros rollert vezető személy szervezetében sem lehet alkohol.

Még ezekkel a gyenge és lassú rollerekkel is csak 12. életévét betöltött személy közlekedhetne, ráadásuk úgy, hogy közben kerékpáros-fejvédőt vagy motorosoknak tervezett bukósisakot kell viselnie. 

A nagy teljesítményű (ez több mint egy kW-ot jelent), 25 km/h-nál nagyobb sebességet elérni képes motoros rollerrel a kétkerekű robogóval történő közlekedésre vonatkozó szabályok szerint, azok megfelelő alkalmazásával kell közlekedni, vagyis tilos felmenni a járdára. Nagy teljesítményű motoros rollerrel csak a 14. életévét betöltött személy közlekedhet, úgy, hogy közben motorkerékpáros bukósisakot visel. Az erős villanyrollerek maximális sebességét 45 km/h-ban korlátozná a KRESZ.

Mindkét fajta villanyrollerrel tilos:

a) több roller esetén két vagy több oszlopban haladni, kivéve gyalogos- és kerékpáros-övezetben, lakó-pihenő övezetben és kerékpáros utcában; 
b) személyt szállítani;
c) kerékpár-utánfutót vagy egyéb vontatmányt vontatni.

 

Közlekedés egyéb mikromobilitási eszközzel (például Segway)

Forrás: Facebook/Segway Tours Budapest 

A mikromobilitási eszközöket a gyalogosközlekedésre vonatkozó szabályok szerint (a gyalogosok elsőbbségének biztosításával, azok zavarása nélkül) kell használni. 

Úttesten nem szabad közlekedni velük,

 de a gyalogos- és kerékpáros-létesítményeken igen. Csak akkor tilos járdán mikromobilitási eszközzel közlekedni, ha azt az illetékes önkormányzat rendelettel megtiltotta, és ezt a tiltást a járdán jelzőtáblával vagy útburkolati jellel jelölte. 

Minden mikromobilitási eszközzel közlekedőnek kerékpáros-fejvédőt vagy motorkerékpáros bukósisakot kell viselnie. Amennyiben a mikromobilitási eszköz sík úton önerejéből legalább 10 km/h sebességgel képes haladni, akkor az eszközzel a kerékpársávon, a kerékpárúton, valamint a gyalog- és kerékpárúton szabad közlekedni, mégpedig legfeljebb 20 km/h sebességgel. 

 

