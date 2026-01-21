Sisakviselés, alkohol, előzési szabály: így érintené a bringásokat az új KRESZ

Fél évszázad után gyökeres megújuláson megy keresztül a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása, vagyis a KRESZ. Mint Lázár János bejelentette, az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervek bevonásával, 1500 javaslatot feldolgozva, a biztonságra, a forgalom megváltozott dinamikájára és a kor kihívásaira (köztük a mikromobilitásra) reagálva készült el az új jogszabály tervezete, melyet most társadalmi egyeztetésre bocsátanak. Korábbi cikkünkben bemutattuk a sebességhatárok változásait, és az egyszerűsített fogalmakat, most essék szó – elsősorban a kerékpárosok, a mikromobilitási eszközöket használók szemszögéből – néhány további fontos újításról.
Így lehet szabályosan előzni kerékpárost
A kerékpárosok, mikromobilitási eszközt használók biztonságát szolgálja, hogy a járművezetőknek minden olyan esetben, amikor ilyen lassabb jármű mellett haladnak el – ideértve az előzést, a mellette elhaladást, a kikerülést és a szemből elhaladást is – biztonságos oldaltávolságot kell tartania.
Az elhaladó jármű sebességétől függően ennyi oldaltávolságot kell tartani:
a) 50 km/órát meg nem haladó sebességnél legalább egy métert;
b) 50 km/órát meghaladó sebességnél legalább másfél métert.
A meghatározott oldaltávolság megtartása érdekében fokozott óvatossággal a záróvonal is átléphető, ha a járművezető azzal más közlekedési résztvevőt nem zavar. Amennyiben a konkrétan meghatározott oldaltávolság nem tartható, a művelet fokozott óvatossággal, legfeljebb 15 km/h sebességkülönbséggel, de legfeljebb 50 km/órás sebességgel és a biztonságos oldaltávolság betartásával hajtható végre.
Kerékpárosok alkoholfogyasztására vonatkozó új szabályok
A kerékpáros gépjármű-közlekedésre szolgáló
úttesten nem közlekedhet, ha a szervezetében 0,8 gramm/liter vagy ennél több véralkohol, vagy ha 0,4 milligramm/liter vagy ennél több levegőalkohol van.
Ez egy nyolcvan kilogramm tömegű férfinél ez nagyjából két korsó sör elfogyasztását jelenti, ha utána azonnal nyeregbe pattan. Azonban a kerékpáros szervezetében nem lehet semennyi, szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, amennyiben
