Több mint 5200 javaslat érkezett az új KRESZ-re egy hét alatt

Egy hét alatt több mint 5200 javaslat érkezett az új KRESZ-re – számolt be Lázár János a közösségi oldalán.

Lázár János építési és közlekedési miniszter. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Az építési és közlekedési miniszter közölte: az új KRESZ egyes részei, például az elektromos rollerek szabályozása vagy éppen a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés szabályainak változása komoly figyelmet kapnak, míg más részei, például a motoros parkolás vagy a védőruházat kérdése élénk vitát váltottak ki.

Pontosan az ilyen kérdések és az ilyen viták miatt hoztam nyilvánosságra az új KRESZ-t, hogy közösen formálhassuk, mert a közlekedés közös ügyünk. Az új KRESZ mindenkit érint

– mutatott rá Lázár János.

A tárcavezető arra kérte azokat, akik még nem mondtak véleményt, hogy keressék fel a weboldalát, és a javaslataikkal járuljanak hozzá az új közúti közlekedési szabályok alakításához.

Mint arról beszámoltunk, ötven év után teljes megújuláson megy keresztül a KRESZ. Lázár János szerint

a szabályoknak alkalmazkodniuk kell a felgyorsult élethez, az új járművekhez és a zsúfoltabb városi közlekedéshez.

A miniszter közölte: összesen több mint 1500 javaslatot dolgoztak fel, így az új szabályozás minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.

