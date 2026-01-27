lázár jánosközlekedéskresz

Több mint 5200 javaslat érkezett az új KRESZ-re egy hét alatt

Lázár János elárulta, a szabályozás mely részei kaptak komoly figyelmet, és melyek váltottak ki élénk vitát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 16:14
Egy hét alatt több mint 5200 javaslat érkezett az új KRESZ-re – számolt be Lázár János a közösségi oldalán.

Budapest, 2026. január 12. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedésinfó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2026. január 12-én. MTI/Kocsis Zoltán
Lázár János építési és közlekedési miniszter. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Az építési és közlekedési miniszter közölte: az új KRESZ egyes részei, például az elektromos rollerek szabályozása vagy éppen a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés szabályainak változása komoly figyelmet kapnak, míg más részei, például a motoros parkolás vagy a védőruházat kérdése élénk vitát váltottak ki.

Pontosan az ilyen kérdések és az ilyen viták miatt hoztam nyilvánosságra az új KRESZ-t, hogy közösen formálhassuk, mert a közlekedés közös ügyünk. Az új KRESZ mindenkit érint

– mutatott rá Lázár János.

A tárcavezető arra kérte azokat, akik még nem mondtak véleményt, hogy keressék fel a weboldalát, és a javaslataikkal járuljanak hozzá az új közúti közlekedési szabályok alakításához.

Mint arról beszámoltunk, ötven év után teljes megújuláson megy keresztül a KRESZ. Lázár János szerint

a szabályoknak alkalmazkodniuk kell a felgyorsult élethez, az új járművekhez és a zsúfoltabb városi közlekedéshez.

A miniszter közölte: összesen több mint 1500 javaslatot dolgoztak fel, így az új szabályozás minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap

