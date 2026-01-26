orbán viktorbrüsszellázár jános

Lázár János: Orbán Viktor mindig kiállt Magyarországért + videó

„Mi vagyunk az a politikai közösség, akik nagyhatalmaknak, a világ urainak, nagytőkés vállalatoknak, az IMF-nek, Brüsszelnek nemet tudtunk mondani” – szögezte le a miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 19:32
Orbán Viktor kiállt mindig Magyarországért! Azokért is, akik rászavaztak és azokért is, akik soha nem adták rá a voksukat – hívta fel a figyelmet Lázár János a Lázárinfó siófoki állomásán.

Kaposvár, 2026. január 24. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. MTI/Illyés Tibor
Lázár János építési és közlekedési miniszter. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott,

a kormányfő mindig Magyarországért harcolt.

– Ennek a küzdelemnek a jegyében tudott nemet mondani – tette hozzá.

Lázár János emlékeztetett:

Nemet mondtunk az IMF-nek 2011-ben, nemet mondtunk a bankoknak, amikor a devizahiteleseket akarták kinyírni, nemet mondtunk a nagy multicégeknek, amikor az áramot és a gázt az egekbe föllökték, és mi válaszképpen bevezettük a rezsicsökkentést, nemet mondtunk, amikor Brüsszel be akarta szüntetni a 13. havi nyugdíjat, és tiltakozott a 14. havi nyugdíj ellen, nemet mondtunk arra is, amikor Brüsszel azt mondta, hogy nem kell családi adókedvezmény, és arra akart kényszeríteni bennünket, hogy a gyerekek után ne adjunk adókedvezményt, és nemet mondtunk a migránsokra, és nemet mondtunk Ukrajnára, és nemet mondtunk a háborúra is.

A tárcavezető rámutatott, az a kérdés, hogy Orbán Viktoron kívül van-e valaki még Magyarországon, akiről elképzelik, feltételezik, elhiszik, hogy ilyen erővel tud nemet mondani az ország érdekében.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

