fidesztisza pártháború

A Tisza Párt Ukrajna NATO-tagságával rövid időn belül háborúba rángatná Magyarországot

A Tisza új külpolitikai vezetője támogatja Ukrajna NATO-tagságát, és ez a tagság egyet jelentene a harmadik világháborúval. – Ha kívül akarunk maradni a háborún, ha nem akarunk a brüsszeli útra lépni, ha nem akarjuk, hogy a pénzünk Ukrajnába menjen, csak egyetlen biztos választás van: a Fidesz! – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 29. 12:27
„Bár Kapitány István bejelentése óta egyre kevesebb illúziónk maradt arról, hogy valójában kik is állnak a Tisza Párt mögött, úgy tűnik, azért mindig lehet fokozni” – írta közösségi oldalán Hidvéghi Balázs.

Korányi Dávid és Orbán Anita

A Tisza új külpolitikai vezetője arról ír könyvében, hogy támogatja Ukrajna NATO-tagságát, sőt szerinte Washingtonnak elő kell mozdítania a demokráciát Fehéroroszországban és Ukrajnában is. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nem véletlen, hogy Orbán Anita Soros Györggyel, Alex Sorossal, Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal szerepel egy szervezetben. Mindenki nagyon jól ismeri már ezt az általuk képviselt „demokrácia-előmozdítást” az utóbbi évtizedekből. Minden józanul gondolkozó ember számára világos, hogy éppen ez a túltolt terjeszkedési politika vezetett el az ukrajnai háború kitöréséig is – tette hozzá a miniszterhelyettes. 

Orbán Anitának, valamint a tiszásoknak Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmét arra, hogy Ukrajna NATO-tagsága egyet jelentene a harmadik világháborúval. Hozzátette, ezért mondja a kormány folyamatosan, hogy a Tisza Párt Brüsszel és az amerikai demokraták irányvonalához kapcsolódva, rövid időn belül háborúba rángatná Magyarországot.

Ha kívül akarunk maradni a háborún, ha nem akarunk a brüsszeli útra lépni, ha nem akarjuk, hogy a pénzünk Ukrajnába menjen, csak egyetlen biztos választás van: a Fidesz!

 – zárta gondolatait az államtitkár.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)


