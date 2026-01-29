Szijjártó Péter: Ha a Tisza Párt nyer, akkor Brüsszel és Kijev akarata érvényesül Budapesten

Tehát én nem igazán bízom abban, hogy az eddiginél bővebb körrel számolhatunk akkor, amikor az esztelen pénzügyi javaslatokkal kell szembemenni. A múltkor az újabb ukrán hadikölcsön kapcsán a csehek, a szlovákok és a magyarok maradtak ki ennek a finanszírozásából, mi tettük világossá, hogy nem engedjük, hogy a mi polgáraink pénzét oda elvigyék. És én nem számítok ennél bővebb körre most sem