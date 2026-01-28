Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés védelméhez meg kell nyerni a választást

Kifejtette, hogy Magyarországnak ezért érdeke a lehető legszorosabb kapcsolat Törökországgal, így jó hír az, hogy a két ország között stratégiai partnerség áll fenn, és minden korábbinál jobb az együttműködés, amiből hazánk sokat profitál.

Arra is kitért, hogy ma nincs magyar energiabiztonság Törökország nélkül, az ország ugyanis megbízható tranzitpartner, amelyen keresztül tavaly rekordmennyiségű, 7,8 milliárd köbméternyi földgáz érkezett, és idén napi 22 millió köbméternél is több földgáz érkezik, ami új csúcsot jelent.

A Török Áramlaton keresztül érkező orosz gáz nélkül nem lehet ellátni Magyarországot biztonságosan, ezért visszautasítjuk azt, hogy Brüsszel szórakozik a magyar energiabiztonsággal, s visszautasítjuk, hogy Brüsszel ideológiai alapon megtiltja a kőolaj és földgáz vásárlását Oroszországból

– szögezte le.