Ukrajna külügyminisztere hálás Brüsszelnek a gázdrágulásért

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Brüsszel elfogadta azt a jogszabályt, amely szerint az Európai Unió 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot, valamint fokozatosan kivezeti az orosz olajat is. Magyarország és Szlovákia nemmel szavazott, Bulgária tartózkodott, Magyarország pedig az Európai Bíróságon támadja meg a döntést. A kormány szerint az intézkedés súlyosan veszélyezteti az ország energiaellátásának biztonságát és jelentős áremelkedést okozhat.

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha megköszönte Brüsszelnek, hogy ellehetetleníti Európát. Fotó: AFP