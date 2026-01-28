Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

Ukrajna külügyminisztere hálás Brüsszelnek a gázdrágulásért

Az ukrán külügyminiszter a közösségi médiában köszönte meg Brüsszelnek az orosz gáz kivezetéséről szóló döntést. Szerinte az olajat és az atomenergiát is ki kellene vezetni, ami azonban további óriási áremelést jelentene.

2026. 01. 28. 10:23
Több uniós alapelvet is sért az orosz gáz behozatalát megtiltó rendelet (Forrás: AFP)
Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Brüsszel elfogadta azt a jogszabályt, amely szerint az Európai Unió 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot, valamint fokozatosan kivezeti az orosz olajat is. Magyarország és Szlovákia nemmel szavazott, Bulgária tartózkodott, Magyarország pedig az Európai Bíróságon támadja meg a döntést. A kormány szerint az intézkedés súlyosan veszélyezteti az ország energiaellátásának biztonságát és jelentős áremelkedést okozhat.

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha megköszönte Brüsszelnek, hogy ellehetetleníti Európát (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter korábban kiemelte:  

Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt.

 

Az ukrán külügyminiszter hálás Brüsszelnek az orosz gáz kivezetéséért

Andrij Szibiha az X-en köszönte meg Brüsszelnek a lépést, ami nem szolgálja az európai emberek megélhetését:

Hálásak vagyunk az Európai Unió Tanácsának az orosz vezetékes gáz- és LNG-import fokozatos megszüntetéséről szóló rendelet elfogadásáért. Ez kulcsfontosságú lépés Európa energiabiztonsága szempontjából, amely tovább gyengíti Oroszország háborús képességeit. Ugyanilyen határozott fellépést remélünk az orosz olaj- és atomenergia kérdésében is

– írta a külügyminiszter.

 

Borítókép: Több uniós alapelvet is sért az orosz gáz behozatalát megtiltó rendelet (Fotó: AFP)

