Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont, mint a Tisza” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk az Európai Bírósághoz fordul a döntés miatt.
A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet
– írta a bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben pedig nincs kompromisszum. A döntést annak ellenére hozták meg, hogy Európa gazdasága jelenleg is padlón van, ezen pedig semmiképp sem fog segíteni, ha a kontinens elvágja magát az olcsó orosz energiahordozóktól.
Brüsszelben jóváhagyták azt a jogszabályt, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el.
Magyarország már korábban is jelezte: az Európai Bíróságon támadja meg a döntést.
A kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, különösen azért, mert hazánk és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált a brüsszeli döntésre, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy az élesen ellentétes hazánk érdekével.
Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek a gyárak is az áremelkedés miatt
– hangsúlyozta.
A külügyminiszter szintén jelezte, hogy amint megjelenik a rendelet hivatalos formában, hazánk azonnal az Európai Bírósághoz fordul, annak megsemmisítését kérve.
