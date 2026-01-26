Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált a ma elfogadott brüsszeli rendeletre. A döntés értelmében megtiltanák az orosz gáz importját 2027-től, Orbán Viktor azonban hangsúlyozta, hogy hazánk az Európai Bírósághoz fordul.

2026. 01. 26. 16:12
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont, mint a Tisza” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk az Európai Bírósághoz fordul a döntés miatt. 

Orbán Viktor bejelentette, hogy hazánk a bírósághoz fordul
Orbán Viktor bejelentette, hogy hazánk a bírósághoz fordul. Fotó: AFP

A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet

– írta a bejegyzésében a miniszterelnök. 

Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk,  ebben pedig nincs kompromisszum. A döntést annak ellenére hozták meg, hogy Európa gazdasága jelenleg is padlón van, ezen pedig semmiképp sem fog segíteni, ha a kontinens elvágja magát az olcsó orosz energiahordozóktól. 

Brüsszelben jóváhagyták azt a jogszabályt, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el.

Magyarország már korábban is jelezte: az Európai Bíróságon támadja meg a döntést.

A kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, különösen azért, mert hazánk és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált a brüsszeli döntésre, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy az élesen ellentétes hazánk érdekével. 

Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek a gyárak is az áremelkedés miatt

– hangsúlyozta. 

A külügyminiszter szintén jelezte, hogy amint megjelenik a rendelet hivatalos formában, hazánk azonnal az Európai Bírósághoz fordul, annak megsemmisítését kérve.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

