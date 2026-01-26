Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

„Brüsszel a mai döntésével megtiltaná az orosz gáz importját 2027-től. Pont, mint a Tisza” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy hazánk az Európai Bírósághoz fordul a döntés miatt.

Orbán Viktor bejelentette, hogy hazánk a bírósághoz fordul. Fotó: AFP

A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet

– írta a bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben pedig nincs kompromisszum. A döntést annak ellenére hozták meg, hogy Európa gazdasága jelenleg is padlón van, ezen pedig semmiképp sem fog segíteni, ha a kontinens elvágja magát az olcsó orosz energiahordozóktól.

Brüsszelben jóváhagyták azt a jogszabályt, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el.

Magyarország már korábban is jelezte: az Európai Bíróságon támadja meg a döntést.

A kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, különösen azért, mert hazánk és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált a brüsszeli döntésre, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy az élesen ellentétes hazánk érdekével.

Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek a gyárak is az áremelkedés miatt

– hangsúlyozta.

Hungary will take legal action before the Court of Justice of the EU as soon as the decision on REPowerEU is officially published. We will use every legal means to have it annulled.



The REPowerEU plan is based on a legal trick, presenting a sanctions measure as a trade policy… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 26, 2026

A külügyminiszter szintén jelezte, hogy amint megjelenik a rendelet hivatalos formában, hazánk azonnal az Európai Bírósághoz fordul, annak megsemmisítését kérve.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)