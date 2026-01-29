Szijjártó Péter: Brüsszel a magyarok pénzét küldené Ukrajnába

Brüsszel gyakorlatilag kritika nélkül befogadta az ukránok 1500 milliárd euróra vonatkozó követelését, és ezt a pénzt oda akarják adni az ukránoknak, mégpedig az európai emberek pénzéből. Amíg mi kormányzunk Magyarországon, addig a magyar emberek egyetlen egy forintját sem küldheti el Brüsszel erre az agyament esztelen tervre.