Szijjártó Péter videót tett közzé a Facebook-oldalán, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden kritika nélkül elfogadta Ukrajna 1500 milliárd eurós pénzügyi igényét, amelyet az Európai Unió vezetése az európai emberek pénzéből akar finanszírozni.
Szijjártó Péter: Brüsszel a magyarok pénzét küldené Ukrajnába
Brüsszel kritika nélkül befogadta az ukránok 1500 milliárd eurós pénzügyi követelését, és az összeget az európai emberek pénzéből akarja előteremteni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: amíg a jelenlegi kormány irányítja Magyarországot, addig egyetlen forint sem mehet erre az „agyament és esztelen” tervre.
Brüsszel gyakorlatilag kritika nélkül befogadta az ukránok 1500 milliárd euróra vonatkozó követelését, és ezt a pénzt oda akarják adni az ukránoknak, mégpedig az európai emberek pénzéből. Amíg mi kormányzunk Magyarországon, addig a magyar emberek egyetlen egy forintját sem küldheti el Brüsszel erre az agyament esztelen tervre.
– emelte ki Szijjártó Péter.
Ezért akarja Brüsszel azt, hogy Magyarországon Tisza-kormány legyen, mert adott esetben, ha a Tisza párt kormányozna, akkor ők nyilvánvalóan zöld utat adnának Brüsszelnek arra, hogy a magyar emberek pénzét is küldjék el Ukrajnába.
A külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás, de ma is ellen fogok állni ennek a nyomásnak, és nemet fogok mondani Brüsszelnek erre az agyament esztelen tervre.
A magyar emberek pénzét nem küldhetik el Ukrajnába
– hangsúlyozta.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
