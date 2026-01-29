Szijjártó PéterBrüsszelUkrajnaEurópafinanszírozásMagyarország

Szijjártó Péter: Brüsszel a magyarok pénzét küldené Ukrajnába

Brüsszel kritika nélkül befogadta az ukránok 1500 milliárd eurós pénzügyi követelését, és az összeget az európai emberek pénzéből akarja előteremteni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: amíg a jelenlegi kormány irányítja Magyarországot, addig egyetlen forint sem mehet erre az „agyament és esztelen” tervre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 8:31
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter videót tett közzé a Facebook-oldalán, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden kritika nélkül elfogadta Ukrajna 1500 milliárd eurós pénzügyi igényét, amelyet az Európai Unió vezetése az európai emberek pénzéből akar finanszírozni. 

Brüsszel gyakorlatilag kritika nélkül befogadta az ukránok 1500 milliárd euróra vonatkozó követelését, és ezt a pénzt oda akarják adni az ukránoknak, mégpedig az európai emberek pénzéből. Amíg mi kormányzunk Magyarországon, addig a magyar emberek egyetlen egy forintját sem küldheti el Brüsszel erre az agyament esztelen tervre. 

– emelte ki Szijjártó Péter.

Ezért akarja Brüsszel azt, hogy Magyarországon Tisza-kormány legyen, mert adott esetben, ha a Tisza párt kormányozna, akkor ők nyilvánvalóan zöld utat adnának Brüsszelnek arra, hogy a magyar emberek pénzét is küldjék el Ukrajnába.

 A külügyminiszterek mai tanácsülésén is óriási lesz a nyomás, de ma is ellen fogok állni ennek a nyomásnak, és nemet fogok mondani Brüsszelnek erre az agyament esztelen tervre. 

A magyar emberek pénzét nem küldhetik el Ukrajnába

 – hangsúlyozta.

