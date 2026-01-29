Újfent kiderült, hogy a Tisza hazudik + videó

Kiderült, hogy mégis megszorításokra, adóemelésre készül a Tisza, erről beszélt a párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője, aki a párt működéséről, jelöltállításáról is elmondta a valóságot. Menczer Tamás ennek kapcsán közölte,

az derült ki most is, hogy a Tisza hazudik.

– A valóság az, ami a programban benne van, és a Weberrel és a Néppárttal való viszonyra is fény derült, itt is

kifelé függetlenséget mutatnak, a valóság az, hogy azt csinálják, ami parancsba kapnak Brüsszelből.

Mint mondta, a magyar emberek átverése, a megszorítás, és Weber kiszolgálása a Tisza valódi oldala.

Jelezte, egy másik tiszás is arról beszélt, hogy a párton belül lenézik egymást, "kivégzőosztagokat" emlegetnek a tiszások a párton belül, így felmerül a kérdés, milyen emberek ezek?

– Nem árad a tisza, hanem feljön a hordalék. Minden nap kiderül az igazság

– fogalmazot Menczer Tamás.

Hozzátette, Csercsa Balázs szavait Magyar Péter cáfolta, mondván ők nem szolgálják ki Brüsszelt, ennek ellenére kirohantak az EP terméből, és nem szavaztak von der Leyen ellen.

Ráadásul nem csak a tiszások, hanem az ukránok is arról beszélnek, hogy Magyar Péterék kiszolgálják Brüsszelt és Ukrajnát.

– Magyar Péter nincs közeli kapcsolatban az igazsággal, a valósággal

– szögezte le.

Hozzátette, az ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya Ukrajna uniós csatlakozásának és Ukrajna anyagi támogatásának, amiben igaza is van.

– A nemzeti petívióval tudjuk egyérelművé tenni, hogy mi minderre nemet mondunk, a háborúra, a rezsicsökkentés eltörlésére, Ukrajna uniós csatlakozására

– hangsúlyozta.

Az ukránoknak Magyar Péter kell

Kiemelte, a következő 73 napban komoly támadásra kell számítani ukrán részről, hiszen céljuk egy ukránbarát kormány Magyarországon, ehhez Orbán Viktor útban van, nekik Magyar Péter kell.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője. Forrás: Facebook/Orbán Anita

– Ráadásul az ukrán sajtó már arról is írt, hogy Orbán Anita azt mondta, a Tisza győzelmével majd megváltozik a viszony Ukrajnával, és támogatást kap az uniós tagsághoz, a finanszírozáshoz.

Ezt itt van az asztalon, minden ukrán erről beszél. Ezért arra kértem Orbán Anitát, árulja el, miről sugdolózott az ukránokkal, miről van szó valójában, a magyarok pedig döntsék el, mi a jobb Magyarországnak – mondta a politikus.