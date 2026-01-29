ukrajnamenczer tamásmagyarországtiszajanuári rezsistopigazság órájafidesz

Újfent kiderült, hogy a Tisza hazudik + videó

A Tisza megint hazudik – mondta Menczer Tamás az Igazság órája csütörtöki adásában. A Fidesz kommunikációs igazgatója leszögezte, a magyar emberek átverése, a megszorítás, és Weber kiszolgálása a Tisza valódi oldala. A politikus véleményt mondott arról is, hogy Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje azt ígéri, hogy kormányra kerülésük esetén megváltozik Magyarország Ukrajna-politikája.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 7:26
Fotó: Ladóczki Balázs
Kiderült, hogy mégis megszorításokra, adóemelésre készül a Tisza, erről beszélt a párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője, aki a párt működéséről, jelöltállításáról is elmondta a valóságot. Menczer Tamás ennek kapcsán közölte, 

az derült ki most is, hogy a Tisza hazudik.

 – A valóság az, ami a programban benne van, és a Weberrel és a Néppárttal való viszonyra is fény derült, itt is 

kifelé függetlenséget mutatnak, a valóság az, hogy azt csinálják, ami parancsba kapnak Brüsszelből.

Mint mondta, a magyar emberek átverése, a megszorítás, és Weber kiszolgálása a Tisza valódi oldala.

Jelezte, egy másik tiszás is arról beszélt, hogy a párton belül lenézik egymást, "kivégzőosztagokat" emlegetnek a tiszások a párton belül, így felmerül a kérdés, milyen emberek ezek? 

– Nem árad a tisza, hanem  feljön a hordalék. Minden nap kiderül az igazság

 – fogalmazot Menczer Tamás.

Hozzátette, Csercsa Balázs szavait Magyar Péter cáfolta, mondván ők nem szolgálják ki Brüsszelt, ennek ellenére kirohantak az EP terméből, és nem szavaztak von der Leyen ellen.

Ráadásul nem csak a tiszások, hanem az ukránok is arról beszélnek, hogy Magyar Péterék kiszolgálják Brüsszelt és Ukrajnát. 

– Magyar Péter nincs közeli kapcsolatban az igazsággal, a valósággal 

– szögezte le.

Hozzátette, az ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya Ukrajna uniós csatlakozásának és Ukrajna anyagi támogatásának, amiben igaza is van. 

– A nemzeti petívióval tudjuk egyérelművé tenni, hogy mi minderre nemet mondunk, a háborúra, a rezsicsökkentés eltörlésére, Ukrajna uniós csatlakozására 

– hangsúlyozta.

Az ukránoknak Magyar Péter kell

Kiemelte, a következő 73 napban komoly támadásra kell számítani ukrán részről, hiszen  céljuk egy ukránbarát kormány Magyarországon, ehhez Orbán Viktor útban van, nekik Magyar Péter kell. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője. Forrás: Facebook/Orbán Anita

– Ráadásul az ukrán sajtó már arról is írt, hogy Orbán Anita azt mondta, a Tisza győzelmével majd megváltozik a viszony Ukrajnával, és támogatást kap az uniós tagsághoz, a finanszírozáshoz. 

Ezt itt van az asztalon, minden ukrán erről beszél. Ezért arra kértem Orbán Anitát, árulja el, miről sugdolózott az ukránokkal, miről van szó valójában, a magyarok pedig döntsék el, mi a jobb Magyarországnak – mondta a politikus.

Kitért arra is, hogy Orbán Anita már arról beszél, hogy elveti a vétót, miközben súlyos kérdések kerülnek még az asztalra. Ez mutatja, hogy ő már a nulladik lépésben feladta a magyar érdeket. 

Mint mondta, nem véletlenül a nyugati tőkés energiacégekben vezető embereket igazolt le a Tisza, ilyen Kapitány István is. – Mi mindenhonnan vásárolunk, ez a magyar érdek, hiszen ez adja a legolcsóbb árat, ők pedig egészen máshogy csinálnák – mondta, hozzáéve, a tiszás tiltakozást sosem hallani a brüsszeli elvárásokkak kapcsolaban. – Ilyen az energiakérdés, hiszen 

nem európai érdeket képvisel von der Leyen, sokkal inkább ukrán érdekel. Oroszország kizárásával ugyanis kiszogáltatottá teszik európát és fellövik az árakat 

– mutatott rá. Jelezte a diverzifikáció a több beszállítói vonalat jelenti, a Tisza pedig pont ennek ellenkzőjét támogatja, ami a vállakozások bezárásához, munkanélküliséghez vezet.

Shell-es emberek csomagban

Kitértek Bujdosó Andreára is, aki Pest 3-as VK-ban indul, és Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shellnél dolgozott.

 Menczer szerint csomagban érkeztek a Shelltől a Tiszához, és ez nem véletlen. 

Magyar Péter és a Shell vezetője, Kapitány István (Forrás: Facebook)

És ha nem az, akkor felmerül a kérdés, valójában kit képviselnek? A magyarokat, vagy a multikat? – tette fel a kérdést. Hozzátette, Bujdosó, Kapitány és Dávid Dóra, a Tisza EP-képviselője is előszeretettel beszél az elfogadásról, befogadásról, most pedig Ukrajna uniós tagságát támogatják, ami háborúhoz vezet.

Menczer Tamás a képviselőválasztás jelentőségéről az mondta, arról döntenek az emberek, ki tud a legöbbet tenni a saját körzetéért. – Ez nem egy Facebook-verseny.

 60 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Budakörnyékén és még másfél milliárdnyi van tervben. Így derül ki, ki tud többet tenni a helyiekért. 

Rengeteg feladat van, és én el tudok számolni azzal, amit az előző ciklusban megtettem – mondta.

