A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Az egyházpolitikán kívül nem érthetek egyet azokkal az irányelvekkel, amelyeket a párt belső körei az esélyegyenlőség és oktatás viszonyáról gondolnak – árulta el az Indexnek Csercsa Balázs, aki a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetője volt. Emlékezetes, még január 20-án jelentette be, kilép a Tisza Pártból és a jövőben önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában. Csercsa Balázs az Indexnek beszélt a Magyar Péterékhez történt csatlakozásáról, a párt működéséről, valamint a döntésének okáról is.

Csercsa Balázs (Forrás: Facebook)

Az egykori tiszás vezető szerint számára kiemelten az esélyegyenlőség és oktatás témája, de a párt oktatási vezetése nem akart ezzel foglalkozni. Kitérve a gazdasági kérdésekre, elárulta:

„Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte”

Elmondása szerint a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk.

Kifelé más a kommunikáció

„Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat”

– emelte ki.

Úgy folytatta: „a Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel),

amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel”.

Szerinte emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé viszont csak azt kommunikálják. Köztudottnak nevezte azt is, hogy a párt hozzáállása az EU és az EPP irányvonalához több elemben eltér attól, mint amit kifelé kommunikálnak. „Ilyen egyébként a mezőgazdasági termények kérdése is, jöjjenek akár Ukrajnából vagy Dél-Amerikából” – jegyezte meg.