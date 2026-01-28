Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Magyar PéterTisza PártTisza-adó

A 600 oldalas adóterv az Európai Néppárt elvárásainak felel meg, és a nyilvánosság számára egy választási gazdasági programot készítettek, és csak azt kommunikálják.

Magyar Nemzet
Forrás: Index2026. 01. 28. 12:28
Az egyházpolitikán kívül nem érthetek egyet azokkal az irányelvekkel, amelyeket a párt belső körei az esélyegyenlőség és oktatás viszonyáról gondolnak – árulta el az Indexnek Csercsa Balázs, aki a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetője volt. Emlékezetes, még január 20-án jelentette be, kilép a Tisza Pártból és a jövőben önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában. Csercsa Balázs az Indexnek beszélt a Magyar Péterékhez történt csatlakozásáról, a párt működéséről, valamint a döntésének okáról is.

Csercsa Balázs (Forrás: Facebook)
Csercsa Balázs (Forrás: Facebook)

Az egykori tiszás vezető szerint számára kiemelten az esélyegyenlőség és oktatás témája, de a párt oktatási vezetése nem akart ezzel foglalkozni. Kitérve a gazdasági kérdésekre, elárulta:

„Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte”

Elmondása szerint a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk. 

Kifelé más a kommunikáció

„Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat”

– emelte ki.

Úgy folytatta: „a Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), 

amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel”. 

Szerinte emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé viszont csak azt kommunikálják. Köztudottnak nevezte azt is, hogy a párt hozzáállása az EU és az EPP irányvonalához több elemben eltér attól, mint amit kifelé kommunikálnak. „Ilyen egyébként a mezőgazdasági termények kérdése is, jöjjenek akár Ukrajnából vagy Dél-Amerikából” – jegyezte meg.

Magyar Péter véleményét kötelező harsogni kötelező

Csercsa Balázs kitért a pártelnök viselkedésére is. „Személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív. Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. (…) A be nem teljesült ígéretek sorát pedig napestig lehetne sorolni” – fogalmazott. 

Hozzátette: a jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték, ugyanis a jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. „A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hozták” – fogalmaztak.

Csercsa Balázsnak ez már nem fért bele erkölcsileg

Az egykori tiszás vezető azt is kifejtette, miért döntött a távozás mellett: amennyiben komolyan veszi az erkölcsi alapelveit, nem adhatja nevét a Tiszához. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, fontos különbséget tenni a Tisza Párt és a Tisza közössége között, ugyanis utóbbi szerinte sokezer lelkes, őszinte, becsületes, hazáját szerető emberből áll, akiktől kilépése után sok támogatást kapott.  

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

