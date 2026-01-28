Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

Szentkirályi AlexandraKaposvárTisza Pártválasztás2026közvélemény-kutatás

Íme, a bizonyíték, még Magyar Péterék is tudják: a megrendelt felméréseik torzítják a valóságot + videó

Kellemetlen számok kerültek napvilágra a Tisza Párt háza tájáról: a kaposvári választókerületben készült belső mérésük jelentős Fidesz-előnyt mutat. Szentkirályi Alexandra rámutatott, mindez bizonyítja: a tiszások is pontosan tudják, hogy a megrendelt közvélemény-kutatásaik abszolút nem valósak, és tisztában vannak azzal is, hogy torzítják a valóságot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 10:58
Fotó: Markovics Gábor
„Ez aztán a lebukás” – kommentálta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, miután elolvasta a Tisza Párt kaposvári választókerületi belső mérését. Emlékezetes, ez a januári kutatás még hétfőn szivárgott ki, adatai szerint pedig Somogy 01-ben jelentős Magyar Péterék lemaradása a Fideszhez képest. Míg a kormánypártok jelöltje 44,7 százalékon áll, addig a Tiszáé mindössze 29,2 százalékon. 

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi elnöke (Forrás: Facebook)
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi elnöke. Forrás: Facebook

A Fidesz fővárosi elnöke szerint ez azt bizonyítja, hogy a tiszások is pontosan tudják:

a megrendelt közvélemény-kutatásaik abszolút nem valósak, és ők is tudják, hogy torzítják a valóságot. 

Szentkirályi felhívta a figyelmet ezzel szemben a Magyar Társadalomkutató legfrissebb felmérésére, miszerint az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában. 

Az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában. Forrás: Magyar Társadalomkutató

Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka továbbra is a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok stabil előnnyel vezetik a mezőnyt. A Tisza Párt 41 százalékon áll, támogatottsága csak minimálisan módosult, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám hátránya továbbra is jelentős maradt. 

A felmérés szerint a Mi Hazánk Mozgalom őrzi harmadik helyét, vagyis egy most vasárnapi választás esetén három párt jutna be az Országgyűlésbe. A közvélemény-kutató cég szerint az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártoknak kedveztek. 

„Magyar Péterék tehát a balos közvélemény-kutatókkal karöltve, szemrebbenés nélkül a magyar emberek szemébe hazudnak. Ezért is: a Fidesz a biztos választás!”– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

 

Borítókép:Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

