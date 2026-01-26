Magyar PéterTisza Pártközvélemény-kutatás

Kiszivárgott Magyar Péterék egyik belsős mérése, mutatjuk + fotó

Újabb kellemetlen jelzést kaptak Magyar Péterék: a Tisza Párt egyik friss, januári belső felmérése szerint Somogy 01-ben jelentős a lemaradásuk a Fideszhez képest. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez azt jelenti, hogy közel a négy évvel ezelőtti kétharmados győzelmet jelentő támogatottsági szinten áll a Fidesz még a Tisza belső mérése szerint is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 11:23
Kínosan zárult a múlt hét Magyar Péteréknek, kiszivárgott a Tisza egyik friss, januári belső felmérése – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Fidesz jelöltje közel 45 százalékkal vezet, míg a Tisza jelöltje 29 százalékon áll a Somogy 01-es választókörzetben. 

Ebben a körzetben 2022-ben 47,8 százalékot kapott a Fidesz, míg 2018-ban 43,7 százalékot. Deák Dániel szerint ez azt jelenti, közel a négy évvel ezelőtti kétharmados győzelmet jelentő támogatottsági szinten áll a Fidesz még a Tisza belső mérése szerint is. 

Mindez megmagyarázza, hogy miért kezdett el az utóbbi időszakban alkotmányos puccsról és önmerényletről beszélni Magyar Péter, ezzel igyekszik már előre magyarázni a vereségét. Természetesen április 12-én nem a szimpátia, hanem a leadott szavazatok számítanak, így a mozgósításnak kiemelt szerepe van!

– mutatott rá Deák Dániel, aki azt is kiemelte: még a tiszások is odaírták kézzel az adatokat összegző grafikára: hogy decemberhez képest a Fidesz erősödött, míg a Tisza gyengült.

Mi a helyzet országosan?

Ma reggel jelent meg a Magyar Társadalomkutató felmérése, miszerint az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában. Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka továbbra is a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok stabil előnnyel vezetik a mezőnyt. A Tisza Párt 41 százalékon áll, támogatottsága csak minimálisan módosult, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám hátránya továbbra is jelentős maradt. 

Az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában (Forrás: Magyar Társadalomkutató)
Az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában (Forrás: Magyar Társadalomkutató)

A felmérés szerint a Mi Hazánk Mozgalom őrzi harmadik helyét, vagyis egy „most vasárnapi” választás esetén három párt jutna be az Országgyűlésbe. A közvélemény-kutató cég szerint az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártoknak kedveztek. 

A Magyar Társadalomkutató adatai szerint a külpolitikai aktivitás és a jóléti intézkedések – köztük az anyák szja-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – hozzájárultak a közbeszéd alakításához és a szavazóbázis mozgósításához.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


