Kiderült, mikor kapják meg az érintettek a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón elmondta, a bankszövetség jelzésére a kormány megtárgyalta a 13. és a 14. havi nyugdíj kifizetését is. A tájékoztatás szerint egy napon nem képesek teljesíteni biztonságosan az utalásokat, a kormány pedig alkalmazkodik a helyzethez, és a kifizetések két egymást követő napon lesznek.

A 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetését két egymást követő napon végzi a posta (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A miniszter felidézte: a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett 2010 óta, erre készülnek a jövőben is.

Ezt megelezően a Magyar Posta is közleményt adott ki a nyugdíjakkal kapcsolatban, ebben jelezték: a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzik a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint, a postások már úton vannak az év első, megemelt nyugdíjával. A társaság által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése január 15-én indul és január 30-án fejeződik be.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem nyolcszázezer érintett részére.

Ahogy korábban Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára emlékeztetett: korábban kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét. – Az elmúlt 15 évben minden eszközünkkel támogattuk az idős embereket – hangsúlyozta az államtitkár, felidézve: 25 százalékkal megemelték a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adtak az időseknek, megvédték és fenntartják a rezsicsökkentést.