Gyorshír: a posta megszólalt a nyugdíjakról

A Magyar Posta csütörtöki közleményében jelezte, munkatársai már úton vannak az év első, megemelt nyugdíjával. A társaság által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése január 15-én indul és január 30-án fejeződik be.

A posta megkezdte a nyugdíjak kézbesítést (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem nyolcszázezer érintett részére.

Ahogy korábban Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára emlékeztetett: korábban kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét. – Az elmúlt 15 évben minden eszközünkkel támogattuk az idős embereket – hangsúlyozta az államtitkár, felidézve: 25 százalékkal megemelték a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adtak az időseknek, megvédték és fenntartják a rezsicsökkentést.