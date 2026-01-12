Érkezik az emelt nyugdíj

– Vállaltuk, és meg is csináljuk: mától emelt nyugdíj érkezik – mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videójában.

Emlékeztetett: korábban kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét. Kiemelte:

a kormány tartja a szavát, hiszen mától utalják, nemsokára pedig kézbesítik a 3,6 százalékkal megemelt nyugdíjat, s erre minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számíthat.

– Az elmúlt 15 évben minden eszközünkkel támogattuk az idős embereket – hangsúlyozta az államtitkár, felidézve: 25 százalékkal megemelték a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adtak az időseknek, megvédték és fenntartják a rezsicsökkentést. Zsigó Róbert kiemelte:

mindenkinek tudnia kell, hogy ez mind veszélybe kerülhet.

– Mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza Párt megszüntetné az állami nyugellátást, ezzel a nyugdíjbiztonságot, megadóztatná a nyugdíjakat, benne az özvegyi nyugdíjat, elvenné a 13. és a 14. havi nyugdíjat, megszüntetné a Nők 40 programot. Elég egyetlen rossz döntés, és mindez valósággá válhat – hangsúlyozta, hozzátéve: ne hagyjuk, hogy a Tisza Párt a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon. A parlamenti államtitkár kiemelte:

mi továbbra is megbecsüljük és támogatjuk a nyugdíjasokat.

Most a megemelt összegű nyugdíj érkezik, februárban pedig a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. – Ez is azt bizonyítja, hogy a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta.

Borítókép: A kormány betartja az ígéretét (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)