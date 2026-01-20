csercsa balázstisza pártmunka

Újabb botrány rengeti a Tisza Pártot: kilépett az egyházi munkacsoport vezetője

Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem, üzente a csalódott politikus.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 16:15
Illusztráció Fotó: arpasi.bence Forrás: Shutterstock
Csercsa Balázs történész és bibliakutató bejelentette, hogy kilép a Tisza Pártból, ahol eddig az egyházügyi munkacsoport vezetőjeként dolgozott, és a jövőben önkéntesként sem vesz részt a párt tevékenységében – írta meg az Index.

(Csercsa Balázs Fotó: Facebook)

Csercsa Balázs közösségi oldalán azt közölte: a párton belüli tapasztalatai alapján már nem tud közösséget vállalni a Tisza Párt céljaival és működésével. Emiatt döntött úgy, hogy megszakítja az együttműködést, és nem folytatja a szakpolitikai munkát sem. A történész hangsúlyozta:

Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem.

Csercsa Balázs azt is pontosította: 

döntése végleges, és nem kíván további szerepet vállalni a párt szervezeti vagy szakmai munkájában.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

