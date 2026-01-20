Újabb botrány rengeti a Tisza Pártot: kilépett az egyházi munkacsoport vezetője

Csercsa Balázs történész és bibliakutató bejelentette, hogy kilép a Tisza Pártból, ahol eddig az egyházügyi munkacsoport vezetőjeként dolgozott, és a jövőben önkéntesként sem vesz részt a párt tevékenységében – írta meg az Index.

(Csercsa Balázs Fotó: Facebook)

Csercsa Balázs közösségi oldalán azt közölte: a párton belüli tapasztalatai alapján már nem tud közösséget vállalni a Tisza Párt céljaival és működésével. Emiatt döntött úgy, hogy megszakítja az együttműködést, és nem folytatja a szakpolitikai munkát sem. A történész hangsúlyozta:

Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem.

Csercsa Balázs azt is pontosította: