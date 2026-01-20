„Megvezetett” magyarok és brüsszeli behódolás: ez a Tisza Párt politikája + videó

Tarr Zoltán 2025. november 27-én a cseh közszolgálati rádió vendége volt, ahol nyíltan beszélt arról, mit tenne a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. A műsorvezető egy kérdésfeltevésnél kifejtette, hogy Magyarország az egyik legnagyobb bajkeverő az EU-ban és megromlott hazánk kapcsolata az uniós intézményekkel. Felteszi a kérdést Tarr Zoltánnak, hogy kell-e és fognak-e ezen változtatni, ha kormányra kerülnek. Az egyik legfontosabb állítása az volt, amit erre válaszolt, hogy „normalizálni kell” Magyarország EU-s kapcsolatait, vissza kell térni a tárgyalóasztalokhoz, és az országnak „konstruktív tagjává” kell válnia az EU-nak és az uniós intézményeknek – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ismét világossá tette: pártja Ukrajna ügyében gyökeresen szakítana a jelenlegi magyar állásponttal. Fotó: MTI

„Két fő terület van, ahol harcolunk. Először is nyilvánvalóan egy hazai terület, tehát a hazai kérdések. Ez a kormány az elmúlt 15 évben nem foglalkozott az emberek számára fontos kérdésekkel: az egészségügy, az oktatás, az ország általános állapota és az emberek jóléte. Ezt valahogy helyre kell hoznunk. Ez a fő cél, amit szeretnénk csinálni.”

És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, normalizálnunk kell az EU-kapcsolatokat és kapcsolatokat szomszédjainkkal, valamint más EU-n belüli és EU-n kívüli, de Európán belüli országokkal.

„Ez a kormány nem azt teszi, amit tennie kellene az országért. Ez a kormány csak olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek fontosak számukra rövidlátó céljaik érdekében, és mindenképpen vissza kell térnünk a tárgyalóasztalokhoz. Meg kell próbálnunk konstruktív tagjai lenni az uniónak, konstruktív tagjai a különböző intézményeknek, és ez a célunk. Ezért vagyunk itt parlamenti képviselőként. Tanulunk és igyekszünk elhitetni a kételkedőkkel, hogy igenis képesek leszünk változást elérni az országban, belföldön és nemzetközi szinten egyaránt” – idézte a lap Tarr Zoltánt.