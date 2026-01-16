A Tisza ismét kegyetlenül elárulta magát: Brüsszel bábja és máris támadja a nemzeti petíciót + videó

„Nocsak, nocsak! A Tisza ismét kegyetlenül elárulta magát: Brüsszel bábja!” – állapította meg közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz új videójára válaszul Hidvéghi Balázs. A bukott tiszás altábornagy ugyanis azt ecsetelte, nincs semmi szükség a nemzeti petícióra, szerinte a magyar kormány csak ijesztget Brüsszel háborús terveivel. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese rámutatott: a Tisza valójában nem akarja, hogy a magyarok elmondják a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

„Nem kellett sokat várni: ahogy a magyar kormány bejelentette a nemzeti petíciót a brüsszeli háborús terv finanszírozása ellen,

megérkezett a parancs Brüsszelből – és a Tisza máris ugrik, hogy támadja a petíciót.

A brüsszeli bábok egymás után darálják a megszokott mantrát. A Tisza most sem a magyar embereket védi – Brüsszel háborús terveit védi! – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Ruszin-Szendi Romulusz egyenesen a magyarok képébe hazudik

A miniszterhelyettes emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira, miszerint teljesen rendben van, ha a magyarok pénzét Ukrajnának adják, sőt, egyenesen jó üzletnek tartja. Az ukránbarát Ruszin-Szendi Romulusz pedig egyenesen a magyarok képébe hazudik: bagatellizálja a háborús veszélyt, védi Ukrajna féktelen uniós finanszírozását, és letagadja a tényt, hogy Brüsszel további pénzt követel a tagállamoktól.

Magyarországtól is megszorításokat és adóemeléseket követel. Az erről szóló jelentést a kormány ezen a héten közzé is tette

– mutatott rá Hidvéghi Balázs.

Már tervezik a brüsszeli megszorításokat

Szerinte Brüsszel épp azért támadja az Orbán Viktor vezette nemzeti kormányt, mert minderre nem hajlandó. „Se a háborúra, se a megszorításokra. Ők

egy bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amely kiszolgálja Brüsszel háborúpárti, ukránpárti politikáját, és hajlandó a pénzbehajtásra.

A Tisza pedig kész erre” – hangsúlyozta. A miniszterhelyettes szerint a Tisza a már készíti is elő a Brüsszeltől elvárt pénzbehajtást, megszorításokat, amelyekből bejegyzésében felsorolt néhányat:

személyi jövedelemadó-emelés,

családi adókedvezmények megszüntetése,

brutális adóemelés a vállalkozásoknak, kkv-támogatások elvétele,

rezsicsökkentés eltörlése,

a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése,

az állami nyugdíj kivezetése, nyugdíjadó,

ingyenes egészségügy felszámolása,

vagyonadók, ingatlanadók.

„Ez lenne a hatalmuk és a brüsszeli háborús terv ára. És a Tisza boldogan kifizettetné a magyarokkal. A magyar embereknek joguk van elmondani, hogy mit gondolnak arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát. Ezért indítjuk a nemzeti petíciót!” – szögezte le a miniszterhelyettes.