A Tisza ismét kegyetlenül elárulta magát: Brüsszel bábja és máris támadja a nemzeti petíciót + videó

„Nocsak, nocsak! A Tisza ismét kegyetlenül elárulta magát: Brüsszel bábja!” – állapította meg közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz új videójára válaszul Hidvéghi Balázs. A bukott tiszás altábornagy ugyanis azt ecsetelte, nincs semmi szükség a nemzeti petícióra, szerinte a magyar kormány csak ijesztget Brüsszel háborús terveivel. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese rámutatott: a Tisza valójában nem akarja, hogy a magyarok elmondják a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát.
„Nem kellett sokat várni: ahogy a magyar kormány bejelentette a nemzeti petíciót a brüsszeli háborús terv finanszírozása ellen,
megérkezett a parancs Brüsszelből – és a Tisza máris ugrik, hogy támadja a petíciót.
A brüsszeli bábok egymás után darálják a megszokott mantrát. A Tisza most sem a magyar embereket védi – Brüsszel háborús terveit védi! – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.
Ruszin-Szendi Romulusz egyenesen a magyarok képébe hazudik
A miniszterhelyettes emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira, miszerint teljesen rendben van, ha a magyarok pénzét Ukrajnának adják, sőt, egyenesen jó üzletnek tartja. Az ukránbarát Ruszin-Szendi Romulusz pedig egyenesen a magyarok képébe hazudik: bagatellizálja a háborús veszélyt, védi Ukrajna féktelen uniós finanszírozását, és letagadja a tényt, hogy Brüsszel további pénzt követel a tagállamoktól.
Magyarországtól is megszorításokat és adóemeléseket követel. Az erről szóló jelentést a kormány ezen a héten közzé is tette
– mutatott rá Hidvéghi Balázs.
Már tervezik a brüsszeli megszorításokat
Szerinte Brüsszel épp azért támadja az Orbán Viktor vezette nemzeti kormányt, mert minderre nem hajlandó. „Se a háborúra, se a megszorításokra. Ők
egy bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amely kiszolgálja Brüsszel háborúpárti, ukránpárti politikáját, és hajlandó a pénzbehajtásra.
A Tisza pedig kész erre” – hangsúlyozta. A miniszterhelyettes szerint a Tisza a már készíti is elő a Brüsszeltől elvárt pénzbehajtást, megszorításokat, amelyekből bejegyzésében felsorolt néhányat:
- személyi jövedelemadó-emelés,
- családi adókedvezmények megszüntetése,
- brutális adóemelés a vállalkozásoknak, kkv-támogatások elvétele,
- rezsicsökkentés eltörlése,
- a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése,
- az állami nyugdíj kivezetése, nyugdíjadó,
- ingyenes egészségügy felszámolása,
- vagyonadók, ingatlanadók.
„Ez lenne a hatalmuk és a brüsszeli háborús terv ára. És a Tisza boldogan kifizettetné a magyarokkal. A magyar embereknek joguk van elmondani, hogy mit gondolnak arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát. Ezért indítjuk a nemzeti petíciót!” – szögezte le a miniszterhelyettes.
