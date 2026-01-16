Korán bontott pezsgőt Ruszin-Szendi Romulusz, több bűncselekményben is felmerülhet a neve

Noha Ruszin-Szendi Romulusz győzelemként ünnepelte, hogy fegyverbotránya (a volt vezérkari főnök több nyilvános rendezvényen fegyverrel az oldalán jelent meg) miatt az összes eljárást megszüntette a rendőrség, azt elfelejtette hozzátenni, hogy neve több, komolyabb ügyben is felvetődött. Cikkünkben pótoljuk ezt a hiányosságot.

Még nem úszta meg a fegyverbotrányt

Kezdjük rögtön azzal: nem igaz, hogy fegyverügye miatt indult minden eljárást megszüntettek, hiszen csak a szabálysértési eljárások zárultak le, a Nemzeti Nyomozó Iroda ugyanakkor egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával jelenleg is eljárást folytat azért, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Mindezt ráadásul fotók bizonyítják. Hozzátesszük, még a szabálysértési ügyekben is lehet fordulat, hiszen Budai Gyula miniszteri biztos panasszal élt a megszüntetések ellen, és a belügyminiszternek is levelet írt, hogy Magyar Péter bizalmasa ne kapja vissza a fegyverét.

Egzotikus növények, szivarszoba, szextükör

Nem szabad megfeledkezni Ruszin-Szendi Romulusz tavaly nyáron kirobbant villabotrányáról sem: az eddig nyilvánosságra került információk szerint Magyar Péter honvédelmi tanácsadójának kérésére tetemes összeget költöttek luxuskiadásokra a volt vezérkari főnök által használt, Dunakeszin található szolgálati villára. Az épületbe bekerültek egzotikus növények, kialakítottak panoráma- és grillteraszokat, pezsgőfürdőt, szaunát, mozit, biliárd- és szivarszobát, emellett felszereltek egy szextükörnek is nevezett ágy feletti tükröt és családi monogramos üvegcímert Ruszin-Szendi kedvenc katonai tőrével díszítve. Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) vizsgálatot indított, majd jelentést adott közre. A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán. A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzen, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is többmilliós tételek. Az ügyben hivatali visszaélés miatt zajlik nyomozás.

Zsírleszívás, szintén közpénzen

A villabotrány mellett megdöbbentést keltett Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásos ügye. Ebben az esetben is a Kehi tárta fel a részleteket: a jelentése szerint a volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban. A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, a körülmények arra utalnak, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel fizettette meg. A jelentés nyilvánosságra hozatala után ügyészségi nyomozás indult, szolgálati visszaélés gyanújával.

Vádemelési javaslat garázdaság miatt

Előrébb tart egy másik ügy: a rendőrség vádemelési javaslattal már be is fejezte azt a nyomozást, amely Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya kapcsán garázdaság miatt indult ellene. A nyomozás előzménye, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendit a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.