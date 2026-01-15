Brüsszel minden követelése szerepel a Tisza baloldali megszorító csomagjában

Több mint kilencmilliárd dollár esne Magyarországra abból a 800 milliárd dolláros ukrán igényből, mely újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére menne a katonai és védelmi kiadásokon felül. Mindez, miként arról Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolt, családonként több mint 1,3 millió forintot jelentene.

Az Ellenpont most arról írt, hogy az Európai Bizottság nem hagy kétséget afelől, honnan teremtené elő a szükséges forrásokat. Az európai szemeszter ajánlásaiban, országjelentésekben és kötelezettségszegési eljárásokban egyértelmű elvárásként jelennek meg az adóemelések és megszorítások.

Mint írták, az Európai Ügyek Minisztériuma közleménye emlékeztet:

az Európai Unió 2022 februárja óta példátlan mértékű pénzügyi, katonai és gazdasági támogatást nyújt Ukrajnának, amelynek összege már meghaladja a 193 milliárd eurót. Ezzel szemben Magyarország húsz év alatt összesen 73 milliárd euró nettó támogatáshoz jutott.

A következő években pedig további hitelfelvételek jöhetnek: a Tanács már döntött újabb 90 milliárd euróról, a hosszabb távú költségvetési tervek pedig akár felső korlát nélküli finanszírozást is lehetővé tennének Ukrajna számára, részben a kohéziós és agrártámogatások megvágásával.

A Tisza végrehajtaná

Ennek a programnak a végrehajtására készül a Tisza Párt, az Ellenpont pedig a jelentés, a kiszivárgott tiszás konvergencia program és szakértői megszólalások alapján összeszedte, hogy pontosan hogyan teljesítenék Magyar Péterék Brüsszel elvárásait.

A nyolc pontból álló megszorítás

első elemeként az otthonteremtési program kedvezményes hitelrendszerét, a fiataloknak járó lakbértámogatásokat említették,

amit a 2025. évi, Magyarországról szóló európai szemeszter keretében az Európai Bizottság országjelentését tartalmazó dokumentumban támadnak. Az Ellenpont rámutatott, hogy Surányi György, a Tisza Párt tanácsadója, a baloldali megszorító csomag egyik szerzője osztja Brüsszel álláspontját. Korábban ugyanis azt mondta:

fix kamatozású hitelről beszélünk, ez azt jelenti, hogy 25 évig valaki fogja fizetni azt a kockázatot, ami a fix kamatból ered.



Nyugdíj eltörlése

A portál cikkéből kiderül az is, hogy a dokumentum a 13. havi nyugdíj kiigazítását, egy indexált felső határ bevezetését javasolja, amely

a 13. havi nyugdíj csökkentését jelenti jogosultak jelentős része számára.

A Tisza megszorító csomagja pedig már az egész állami nyugdíjrendszert eltörölné, és ennek kezdődátuma már idén szeptember lenne:

A magyar rendszer hosszú távú fenntarthatósága csak a demográfiai kitettség csökkentésével biztosítható, ehhez a magánpillérek fokozatos bevezetése elkerülhetetlen.

Surányi György, a Tisza Szigetek állandó előadója ennek kapcsán arról beszélt: „Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?”