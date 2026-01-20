Újabb százmilliárd forintos programot jelentett be Nagy Márton

Nagy MártonNemzetgazdasági Minisztériumvendéglátás

Hat lépésből álló intézkedéscsomagot fogadott el a kormány a hazai vendéglátás megsegítésére. Az éttermek helyzetének javítására meghozott intézkedéscsomagot a nemzetgazdasági miniszter jelentette be.

2026. 01. 20. 15:40
Indul az Országos Étterem Hét. Fotó: Lang Róbert
5+1 elemből álló támogatási csomagot fogadott el a kormány, amellyel a hazai éttermek helyzetét igyekszik segíteni – jelentette be Nagy Márton a Facebook-oldalán. A nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint mintegy százmilliárd forinttal rendkívüli támogatással segíti a kormány a hazai éttermeket.

Cherry Étterem, Eger, éttermek
A Covid-járvány kezdete óta jelentős bezárási hullám söpört végig a magyar éttermeken. / Fotó: Berán Dániel

Néhány év alatt több ezerrel csökkent az éttermek száma

A kormány Gazdasági Kabinetje múlt heti ülésén értékelte a turisztikai szektor tavalyi és várható idei teljesítményét és úgy döntött, konkrét intézkedésekkel kell segíteni a hazai vendéglátást, különösen az éttermeket. Korábbi cikkünkben ennek kapcsán megírtuk: drasztikusan, több ezerrel csökkent az éttermek és büfék száma hazánkban az elmúlt években. A kormány ezt érzékelve határozott a vendéglátó szektor soron kívüli támogatása mellett, hiszen a szegmens mintegy százezer honfitársunknak biztosít megélhetést.

