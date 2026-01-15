Drasztikusan csökkent a vendéglátóhelyek száma

– Az éttermek esetében lépnünk kell, úgyhogy gondolkodunk azon, hogy éttermeket támogató csomagot javasoljunk a kormány részére – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a gazdasági kabinet csütörtöki ülése után, megjegyezve: a részleteken még dolgoznak. A Vg.hu cikke szerint a turizmus-vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarországon, és jelentős mértékben hozzájárul hazánk gazdasági teljesítményéhez, bár a nyereségesség átlagosan még mindig elmarad a járvány előtti szinttől. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 2024 végén körülbelül 43 600 volt, ami egyre csökkent az elmúlt években.

A gazdasági kabinet napirendjén a turizmus-vendéglátás megsegítése Fotó: Nagy Márton Facebook-oldala

A vendéglátóegységek száma évről évre csökken

Ha csak a „klasszikus” éttermek, büfék számát nézzük, akkor becslések szerint az elmúlt években 20-22 ezerre csökkent a számuk a korábbi 25-26 ezerhez képest, amely az évtized elején még jellemző volt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatai szerint novemberben a turisztikai szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég hárommillió vendégéjszakát töltött el.

A vendégek száma 7,9,

a vendégéjszakáké 5,8

százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy az agrártámogatások kifizetésével is foglalkoztak. Azt látják a kormányban, hogy a tavalyi év második felében felgyorsultak az agrártámogatások, és ez idén folytatódhat. Áttekintik az uniós pénzek kifizetésének állását, a kifizetett pénzek aránya a miniszter szerint 50 százalék. Mivel a leszerződött állomány 100 százalék, ezért állítása szerint az uniós pénzek ki fognak menni a következő időszakban.