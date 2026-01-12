Minden számot megdöntött a hazai turizmus, de az idei évtől a minőség kerül a fókuszba

A magyar turizmus-vendéglátás már 2024-ben történelmet írt, minden korábbinál több vendég pihent Magyarországon. Tavaly még az előző év rekordját is megdöntötte a hazai idegenforgalom: elértük a 20 milliós vendégszámot. Egy 10 milliós ország esetében ez kiemelkedően magas szám – fogalmazott Guller Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke.

Budapest a hazai turizmus fellegvára: összesen 2,5 millió vendég érkezett tavaly ide / Fotó: Shutterstock

Ismét rendkívüli eredményeket produkált a magyar turizmus

Jelentős növekedést ért el a turizmus a vendégéjszakák számát illetően is, több mint 5 százalékos növekedéssel, 48,9 millió vendégéjszakát töltöttek el az utazók.

Budapest is tovább szárnyalt: ide 13 százalékkal több, összesen 2,5 millió vendég érkezett, de a Liszt Ferenc repülőtér is elérte a 19 milliós utasszámot, amely az elmúlt 75 év legjobb eredménye.



Mindannyian büszkék lehetünk a magyar turizmus eredményeire – vélekedett Guller Zoltán. Mint mondta, a vendégszámokat illetően az európai uniós növekedési átlag 2,5-szeresével nőtt, amely Ausztriáénak több mint 2-szerese, Horvátországnak ötszöröse, Csehországnak is több mint kétszerese.

Ezzel a vendégszám növekedést illetően az unióban a hetedik helyen állunk, amely egyébként nagyjából fele-fele arányban oszlott meg a külföldi és a belföldi vendégek számát illetően.

Hol mennyi vendég fordult meg?

A növekedés – Guller Zoltán szerint – különösen Budapesten volt elképesztő, ahol 13 százalékkal fogadtunk több vendéget. Itt a belföldi és külföldiek száma egyaránt jelentősen nőtt: több mint 7 millió külföldi és mintegy egymillió hazai vendég pihent a magyar fővárosban.

A vidéki Magyarország is jól teljesített: több mint 12 millió vendég érkezett ide, alapvetően magyarok érkeztek, több mint 9 millióan, amely 2,5 százalékos növekedést jelent, de 3,5 millió külföldit is vendégül láttak.

Tavaly hazánkba

a legtöbben, 1,1 millióan Németországból érkeztek, ez 13 százalékkal volt több, mint a korábbi évben,

Őket Románia,

Lengyelország,

Egyesült királyság,

Olaszország,

Csehország,

Ausztria,

Szlovákia,

Egyesült Államok,

Spanyolország követte.

Budapestre az említett 2,5 millió vendég közül a legtöbben, 600 ezren az Egyesült királyságból érkeztek. A legerősebb küldőországok közé még Németország, Olaszország, az Egyesült Államok, Spanyolország, Románia, Izrael, Lengyelország és Franciaország került be.