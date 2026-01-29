Így nullázná le a rezsicsökkentést Brüsszel az orosz energia betiltásával

Az Alapjogokért Központ öt pontban gyűjtötte össze a REPowerEU-rendelet árfelhajtó hatásait.
Az Alapjogokért Központ elemzése rámutat:
- Magyarország számára a jelenleg vezetéken érkező orosz gáz alternatívája a cseppfolyósított gáz (LNG) behozatala lenne, melynek azonban szállítási költsége hét-nyolcszorosa is lehet a vezetékeshez képest. Ez önmagában 30-40 százalékkal növeli a beszerzési árat, és annál nyilván jóval nagyobb mértékben a fogyasztói rezsiköltségeket;
- Elesnénk a hosszú távú orosz energiabeszerzést kompenzáló kedvezményes árazástól;
- Elveszítenénk az abból származó árcsökkentő tárgyalási pozíciónkat, hogy Magyarország több forrásból, több útvonalon szerez be földgázt;
- Elveszítenénk a nagy mennyiségű, magyar vezetékeken áthaladó orosz gázforgalomból származó bevételt;
- Elveszítenénk a diverzifikált energiaportfólióra alapozott külkereskedelmi pozíciónkat, ami szintén bevételcsökkenéssel járna.
