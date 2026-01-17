A Tisza Párt szerint humbug a rezsicsökkentés, százezrekkel rövidítenék meg a családokat + videó

„A rezsicsökkentés valójában egy hazugság” – minősítette a kormány intézkedését Király Júlia volt jegybanki alelnök, aki a Tisza Párt gazdaságpolitikai köréhez köthető.

Magyar Péter Király Júlia álláspontját osztja a rezsicsökkentésről (Forrás: Ellenpont)

A közgazdászhoz hasonlóan egyébként a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter is elutasítja a rezsicsökkentést: „humbugnak” nevezte.

Kéri László, a Tisza szakértője szerint a rezsicsökkentés a világ blöffje. A párt képviselőjelöltje, Bódis Kriszta szerint a rezsicsökkentés tudatformálás, amely szerinte hamis elvárásokat alakít ki az emberekben az energiaárakkal kapcsolatban.

„Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés,

arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog

– így támadta a rezsicsökkentést Bódis Kriszta egy korábbi interjúban.

A Tiszához közel álló volt jegybankelnök, Surányi György úgy fogalmazott:

eljöhet az a pillanat, amikor a rezsicsökkentés megkérdőjelezhetővé válik.

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza európai parlamenti képviselője pedig korábbi brüsszeli tapasztalataira hivatkozva azt mondta, hogy a rezsicsökkentéssel az a baj, hogy túl olcsó. Kijelentette: szerinte a rezsicsökkentéssel „maga alatt vágja a fát az ország”, és véget kellene vetni a jelenlegi rendszernek.

A rendszer

jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert ha úgyis olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak.

A VG korábban megírta:

ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor minimum kétszázezer forinttal nőne meg az otthonok átlagos rezsikiadása évente.

Ebbe az áram és gáz mellett már beleértendő a víziközmű-szolgáltatás és a távhő díja is. A kétszázezer forintos plusz természetesen fogyasztás alapon a sokszorosa is lehet. Az emelkedés különösen azoknál a háztartásoknál lenne drasztikus, amelyeket jelenleg véd a rezsicsökkentés.