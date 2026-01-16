Anne Hathaway éppen Budapesten császkál, pont elkapta a havas időt

Anne Hathaway jelenleg Magyarországon tartózkodik: a világsztár legújabb filmjét forgatja hazánkban – írja a Bors.hu. A színésznőt nemrég Budapest VII. kerületében, a Wesselényi utca környékén látták, ahol több járókelő is felismerte.

Anne Hathaway új filmet forgat Magyarországon

A Bors információi szerint Hathaway Ron Howard (Egy csodálatos elme, Hajsza a győzelemért) új filmjében, az Alone at Dawn című akciómoziban szerepel. A produkció fő helyszíne Fejér vármegye, a forgatás jelentős része a Szár-hegyi kőbánya térségében zajlik. A film másik főszereplője Adam Driver (Ferrari, A Gucci-ház), aki szintén Magyarországon tartózkodik: őt korábban Budapesten, többek között a Flippermúzeumban is észrevették.

A lap beszámolója alapján a környékbeliek látványos jelenetekre számíthatnak, mivel a forgatás során robbanásokat és gépfegyveres hanghatásokat is használnak. A produkció kifejezetten akcióközpontú filmnek ígérkezik.

Egyelőre nem tudni, meddig maradnak Magyarországon a világsztárok, de a jelenlegi forgatási időszakban nem kizárt, hogy bárki összefuthat velük Budapest utcáin.