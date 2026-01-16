Hunyadi János és a Balaton visszahódították azt, amit már négy évtizede elveszettnek hittünk

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet (NFI) elnöke az évnyitón emlékeztetett rá, hogy a magyar film az elmúlt esztendő során újra stabil kapcsolatba került a közönségével. A mozipénztáraknál a Hogyan tudnék élni nélküled? kiugró sikere jelképes jelentőségűvé vált: az egymilliót meghaladó nézőszám és a csaknem kétmilliárd forintos bevétel egy olyan korszakot idézett meg, amelyre évtizedek óta nem volt példa a magyar filmben. A nézők visszatérése azonban nem elszigetelt jelenség, hanem tendencia: a Véletlenül írtam egy könyvet mozis fogadtatása, a Hunyadi-sorozat televíziós sikere, valamint a magyar tartalmak erős streaming jelenléte együtt rajzolják ki azt a képet, amely szerint a hazai filmgyártás több platformon is képes megszólítani különböző közönségrétegeket.

A Nemzeti Filmintézet évnyitó rendezvényét a szakmabeliek nagyszámú részvételével és a névadók hozzátartozóinak, Makk Lili vágó és ifj. Banovich Tamás képzőművész-galériatulajdonos jelenlétében tartották meg Fotó: Szatlo Gabor

Erős évet zárt a magyar film

A 2025-ös év nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket hozott. A koprodukciós együttműködések száma látványosan nőtt, számos olyan országgal is, melyekkel korábban nem volt filmes együttműködés, a velencei filmfesztivál versenyprogramjába pedig két magyar koprodukció is meghívást kapott, amire évtizedek óta nem volt példa. Az Árva és a Csendes barát világpremierjére is ott került sor, utóbbi fontos díjakkal távozott Velencéből.

Mindezekkel párhuzamosan a film­örökség kezelése és nemzetközi pozicionálása is új hangsúlyt kapott. Pál Ákos, az NFI vezérigazgatója szerint az intézet ma már nem csupán finanszírozási és szakmai háttérintézmény, hanem aktív szereplője a filmek nemzetközi mozgásának, katalizátora a kortárs és a klasszikus filmek terjesztésének, és tudatosan azon dolgoznak, hogy a magyar film látható és értelmezhető legyen a külföldi piacokon is.

Ennek egyik legfontosabb visszaigazolása, hogy 2025-ben először haladta meg az egymilliárd forintot az új és a felújított klasszikus magyar filmek belföldi és nemzetközi jogértékesítéséből származó bevétel. Pál Ákos szerint ez nem pusztán pénzügyi adat, hanem annak bizonyítéka, hogy a magyar filmkincs – megfelelő szakmai előkészítéssel – tartós nemzetközi érdeklődésre tarthat számot. A filmarchívumi munka nemzetközi elismertségét jelzi az is, hogy az NFI Filmarchívum és Filmlabor igazgatósága nemzetközi tenderen nyerte el a szaúd-arábiai filmkincs digitalizálási és felújítási projektjét. A másfél évre tervezett, kutatással összekapcsolt program új típusú együttműködéseket hozhat, és hosszabb távon is meghatározhatja a magyar restaurátori és archiválási szakértelem nemzetközi pozícióját.