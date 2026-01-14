Legendás filmesekről nevezték el a Nemzeti Filmintézet új fóti stúdióit

A filmgyártó bázis teljes kapacitása le volt foglalva az elmúlt év során, ezért csak most kerülhetett sor a névadóra. A négy új világszínvonalú stúdió ezentúl Adolph Zukor, William Fox, Makk Károly és Radványi Géza nevét viseli, míg a középkori várdíszletet egykori megálmodójáról és megvalósítójáról, Banovich Tamás díszlettervező-rendezőről nevezték el.

Nem volt könnyű dolgunk a névválasztásnál, ez is bizonyítja, hogy a magyar film nagyon gazdag, tele olyan alkotókkal, akikre a vitákon felül mindannyian büszkék vagyunk, szívesen emlékezünk

– mondta el Káel Csaba kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke a névadón. Emlékeztetett arra, hogy a 2020-ban működésbe lépett Nemzeti Filmintézet fő vállalásait az elmúlt év sikerei beteljesítették.

Visszacsábítottuk a nézőket a magyar filmekre, a mozikban rekordsiker lett a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Véletlenül írtam egy könyvet, a tévéképernyőkön a Hunyadi-sorozat. Sok magyar alkotás a nézettségi listák élére került a streaming platformokon is, és a magyar filmek otthona, a Filmio is egyre népszerűbb, kínálata a kezdetek óta ötszörösére nőtt

– emelte ki.