Velencei Nemzetközi FilmfesztiválEnyedi Ildikómagyar filmdráma

Négy díjat is nyert Velencében Enyedi Ildikó

Hatalmas magyar siker Velencében! A világpremierje napján, pénteken egyből négy díjat nyert Enyedi Ildikó filmje, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Csendes barát.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 09. 05. 22:24
Enyedi Ildikó alkotása elnyerte a FIPRESCI (Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége) díját, amit a versenyprogram legjobb filmjének ítéltek oda. Az Interfilm díját, amit már 14. éve adnak át a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért. A diákzsűri díját a film kiemelkedő művészi értékéért, vizuális világáért, egyedi rendezői látásmódjáért ítélték oda. Továbbá megkapta a Green Drop-díjat is, amellyel az ökológia és a fenntarthatóság értékeit bemutató filmet díjaznak.

Enyedi Ildikó
Enyedi Ildikó és a Csendes barát stábja Velencében (Fotó: Pólya Alexandra)

Az elismeréseket az alkotók személyesen vették át, és tájékoztattak arról is, hogy a fesztivál hivatalos díjait, köztük a fődíjat, az Arany Oroszlánt szombaton adják át Velencében.

Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A film három történetet mesél el, ,,ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik”.

A film férfi főszereplője a 2023-as velencei filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai. A további főbb szerepeket többek között Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke alakítják.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika.

A film a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában, együttműködve a kínai Redience-szel.

A német-francia-magyar koprodukcióban készült Csendes barát teljes költségvetése 10,5 millió euró. A produkció a tervek szerint 2026 első felében kerül Európa-szerte a mozikba.

Borítókép: Enyedi Ildikó (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

