Így néznek ki a magyarok a velencei vörös szőnyegen + videó

A velencei fesztiválon mindkét magyar film vörös szőnyeges premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartották a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Az Árva című filmet augusztus 28-án, a Csendes barátot szeptember 5-én mutatták be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában.
Enyedi Ildikó és Nemes Jeles László Velencében
Enyedi Ildikó, a Csendes barát című film rendezője a Svenknek elmondta, hogyan született meg a film ötlete, és meddig várt, amíg megkereste Tony Leungot a film főszerepével. Az Arany Medve-díjas rendező új filmjének világpremierje szeptember 5-én volt a Velencei Filmfesztiválon. A főszerepet Tony Leungnak írta, akiről Enyedi Ildikó a következőképpen nyilatkozott a Svenk stábjának:
Ha ő nemet mondott volna, akkor megint le kellett volna ülnöm és újraírnom.
A hongkongi színész a filmben egy idegtudóst alakít, és a Svenk szombati adásából kiderül, hogy hogyan készült a szerepére. A Csendes barát előzetesét itt lehet megnézni, a Svenk vonatkozó részét cikkünk végén már most megtekintheti.
Nemes Jeles László a Svenk stábjának elárulta, hogy Árva című új filmjét, amelynek világpremierje a velencei filmfesztiválon volt augusztus 28-án, saját családjának története ihlette, és egy 12 éves kisfiú történetét ismerjük meg belőle.
A film néhány hónappal az elbukott magyar forradalom után játszódik, 1957 Budapestjén.
Megosztotta azt is a Svenk stábjával, milyen volt gyerekeket castingolni a film főszerepére, illetve hogy mi lepte meg legjobban a szereplőválogatáson. „A velencei fesztiválban az a jó, hogy a filmekről szól inkább a fesztivál, nem a felesleges dolgokról, a csillogásról” – mondta el a műsorban a Svenk stábjának Nemes Jeles László.
