Nemes Jeles LászlóEnyedi IldikósvenkVelencei Filmfesztivál

Így néznek ki a magyarok a velencei vörös szőnyegen + videó

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült két magyar versenyfilm, Enyedi Ildikó Csendes barát és Nemes Jeles László Árva című alkotása is bemutatkozott a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A Svenk stábja mindkét film alkotójával beszélgetett. A két rendezővel készült beszélgetés mellett még számos filmes érdekesség lesz látható az adásban szombaton 12.30-tól a Hír TV műsorán.

Munkatársunktól
2025. 09. 05. 19:39
Az Árva stábja a velencei vörös szőnyegen. Nemes Jeles László a Svenk stábjának mesélt a film kulisszatitkairól. Forrás: NFI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A velencei fesztiválon mindkét magyar film vörös szőnyeges premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartották a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Az Árva című filmet augusztus 28-án, a Csendes barátot szeptember 5-én mutatták be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában.

A Svenk legújabb adásának fókuszában a Csendes barát és az Árva (képünkön) című filmek állnak.
A Svenk legújabb adásának fókuszában a Csendes barát és az Árva (képünkön) című filmek állnak (Fotó: NFI)

Enyedi Ildikó és Nemes Jeles László Velencében

Enyedi Ildikó, a Csendes barát című film rendezője a Svenknek elmondta, hogyan született meg a film ötlete, és meddig várt, amíg megkereste Tony Leungot a film főszerepével. Az Arany Medve-díjas rendező új filmjének világpremierje szeptember 5-én volt a Velencei Filmfesztiválon. A főszerepet Tony Leungnak írta, akiről Enyedi Ildikó a következőképpen nyilatkozott a Svenk stábjának:

Ha ő nemet mondott volna, akkor megint le kellett volna ülnöm és újraírnom.

A hongkongi színész a filmben egy idegtudóst alakít, és a Svenk szombati adásából kiderül, hogy hogyan készült a szerepére. A Csendes barát előzetesét itt lehet megnézni, a Svenk vonatkozó részét cikkünk végén már most megtekintheti.

Nemes Jeles László a Svenk stábjának elárulta, hogy Árva című új filmjét, amelynek világpremierje a velencei filmfesztiválon volt augusztus 28-án, saját családjának története ihlette, és egy 12 éves kisfiú történetét ismerjük meg belőle. 

A film néhány hónappal az elbukott magyar forradalom után játszódik, 1957 Budapestjén.

Megosztotta azt is a Svenk stábjával, milyen volt gyerekeket castingolni a film főszerepére, illetve hogy mi lepte meg legjobban a szereplőválogatáson. „A velencei fesztiválban az a jó, hogy a filmekről szól inkább a fesztivál, nem a felesleges dolgokról, a csillogásról” – mondta el a műsorban a Svenk stábjának Nemes Jeles László.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12.30-tól és vasárnap 7.30-tól látható a Hír TV-n, és elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu