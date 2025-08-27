Velencében megőrülnek a magyarokért, két magyar filmpremier is a figyelem középpontjába került

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott, hogy a velencei fesztivál két magyar versenyfilmje – Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezése –, valamint az észak-amerikai filmipar meghatározó eseményeként számon tartott torontói fesztiválon bemutatkozó Hunyadi-sorozat egyaránt annak az öt éve indított új stratégiának a sikerét bizonyítja, amely a magyar filmipar fejlesztését célozta. Hangsúlyozta, hogy a koprodukciók ma már meghatározó szerepet töltenek be a hazai filmiparban, és kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy az NFI közel negyven nemzetközi együttműködést támogatott, köztük az első vietnámi, marokkói, bhutáni és mongol koprodukciókat is. Úgy vélte, ezek az együttműködések új színekkel gazdagítják a hagyományos közép- és nyugat-európai partnerségek sorát. Elmondta: következetesen ösztönzik a filmeseket arra, hogy nemzetközi együttműködésekben gondolkodjanak, és csatlakozzanak egy olyan hálózathoz, amelyben a közös gondolkodás, a finanszírozási szinergiák és az egymást kiegészítő kreativitás előnyei egyaránt érvényesülnek. Kiemelte, hogy a hazai forgalmazási piac adottságaira tekintettel különösen fontos hangsúlyozni: a koprodukciók révén szélesebb forgalmazási lehetőségek és nagyobb nemzetközi láthatóság érhető el. Hozzátette, hogy a kulturális párbeszéd legtermékenyebb és legértékesebb formáját a koprodukció jelenti az iparágban.

Fotó: AFP

Enyedi Ildikó és Nemes Jeles László is Velencében versenyez

A velencei fesztiválon mindkét magyar film vörös szőnyeges premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartják a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Az Árva című filmet augusztus 28-án, a Csendes barátot szeptember 5-én mutatják be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában.

Az Oscar-, Golden Globe-, BAFTA-díjas Saul fiát és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét a rendező családjának története ihlette.

Az Árva magyar–brit–francia–német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával, producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc.

Az Árva magyarországi premierje a miskolci CineFesten lesz szeptember 12-én, és október 23-tól lesz látható a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A film érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve.

A férfi főszereplő, Tony Leung Chiu-Wai munkásságát 2023-ban Velencében életműdíjjal ismerték el. A film további főszereplői Luna Wedler és Enzo Brumm, látható továbbá a filmben A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux.

A Csendes barát a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült, vezető producere magyar részről Mécs Mónika (Inforg-M&M Film), a Svenk vele készült riportját lásd cikkünk végén.

A német–francia–magyar koprodukcióban készült alkotás a tervek szerint 2026 első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon a Mozinet forgalmazásában.

