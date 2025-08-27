Velencei FilmfesztiválNemes Jeles LászlóEnyedi IldikóKáel CsabaNFI

Velencében megőrülnek a magyarokért, két magyar filmpremier is a figyelem középpontjába került

Ma kezdődik a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezésével a nagy presztízsű versenyprogramban. Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy két magyar alkotó is versenyre kelhessen az Arany Oroszlánért.

Munkatársunktól
2025. 08. 27. 12:18
Velence tárt karokkal várja a magyar filmeseket.
Velence tárt karokkal várja a magyar filmeseket. Fotó: Alberto PIZZOLI / AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott, hogy a velencei fesztivál két magyar versenyfilmje – Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezése –, valamint az észak-amerikai filmipar meghatározó eseményeként számon tartott torontói fesztiválon bemutatkozó Hunyadi-sorozat egyaránt annak az öt éve indított új stratégiának a sikerét bizonyítja, amely a magyar filmipar fejlesztését célozta. Hangsúlyozta, hogy a koprodukciók ma már meghatározó szerepet töltenek be a hazai filmiparban, és kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy az NFI közel negyven nemzetközi együttműködést támogatott, köztük az első vietnámi, marokkói, bhutáni és mongol koprodukciókat is. Úgy vélte, ezek az együttműködések új színekkel gazdagítják a hagyományos közép- és nyugat-európai partnerségek sorát. Elmondta: következetesen ösztönzik a filmeseket arra, hogy nemzetközi együttműködésekben gondolkodjanak, és csatlakozzanak egy olyan hálózathoz, amelyben a közös gondolkodás, a finanszírozási szinergiák és az egymást kiegészítő kreativitás előnyei egyaránt érvényesülnek. Kiemelte, hogy a hazai forgalmazási piac adottságaira tekintettel különösen fontos hangsúlyozni: a koprodukciók révén szélesebb forgalmazási lehetőségek és nagyobb nemzetközi láthatóság érhető el. Hozzátette, hogy a kulturális párbeszéd legtermékenyebb és legértékesebb formáját a koprodukció jelenti az iparágban.

Velencei pillanatkép
Fotó: AFP

Enyedi Ildikó és Nemes Jeles László is Velencében versenyez

A velencei fesztiválon mindkét magyar film vörös szőnyeges premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartják a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Az Árva című filmet augusztus 28-án, a Csendes barátot szeptember 5-én mutatják be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában.

Az Oscar-, Golden Globe-, BAFTA-díjas Saul fiát és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. 

Az Árva magyar–brit–francia–német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával, producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc.

Az Árva magyarországi premierje a miskolci CineFesten lesz szeptember 12-én, és október 23-tól lesz látható a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A film érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve.

A férfi főszereplő, Tony Leung Chiu-Wai munkásságát 2023-ban Velencében életműdíjjal ismerték el. A film további főszereplői Luna Wedler és Enzo Brumm, látható továbbá a filmben A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux.

A Csendes barát a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült, vezető producere magyar részről Mécs Mónika (Inforg-M&M Film), a Svenk vele készült riportját lásd cikkünk végén.

A német–francia–magyar koprodukcióban készült alkotás a tervek szerint 2026 első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon a Mozinet forgalmazásában. 

A velencei filmfesztivál legjobban várt filmjeiről itt írtunk korábban:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu