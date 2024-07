Enyedi Ildikó és Léa Seydoux különleges filmet forgatott a természet és az ember kapcsolatáról

A Csendes barát forgatása júniusban fejeződött be, a nemzetközi koprodukcióban készülő film – ami három történetet mesél el – érzékeny párhuzamokat von az ember és a növények kapcsolata között. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről, valamint A feleségem története című film rendezője, Enyedi Ildikó érzelmes utazásra invitálja a nézőket, erről Mécs Mónika mesélt a Svenk stábjának.

Enyedi Ildikó a Csendes barát forgatásán (Forrás: Mozinet)

Enyedi Ildikó régi filmtervéhez nyúlt vissza

Annak idején – még a Test és lélekről előtt – egy német producer, Carl Baumgartner kezdeményezte, hogy Enyedi Ildikó írjon valamit a növényekről, ugyanis már a Simon mágusnak is voltak ehhez kapcsolódó felvetései

– árulta el a producer. Enyedi Ildikó el is kezdte írni a botanikus kertben játszódó történetet, de a filmterv végül a Testről és lélekről miatt egy időre asztalfiókba került, a producer pedig eltávozott, ezért sokáig úgy tűnt, hogy nem fog megvalósulni. Baumgartner cégtársa, Reinhard Brundig producer azonban nem feledkezett meg róla, és A feleségem története után ismét megkereste a rendezőt. A film németorszégi és magyar helyszíneken forgott, többek között a pálos rendi könyvtárban, az alcsúti és a sellyei arborétumban és a budapesti Füvészkertben.

Ez egy nemzetközi koprodukció, német kezdeményezésre indult, de van benne francia, magyar és kínai részvétel is. A vezető munkatársak jelentős része magyar, illetve az utómunka jelentős része is itt zajlik, tehát ez egy magyar film, ami köré nemzetközi színészgárdát szerveznünk

– meséli Mécs Mónika, aki külön kiemeli Tony Leung Chiu-Wai szereplését, aki már a 2000-ben a cannes-i nemzetközi filmfesztiválon legjobb színész díjával jutalmazott Szerelemre hangolva című filmben is mély nyomokat hagyott benne. Mellette olyan nemzetközileg is ismert színművészeket láthatunk majd a vásznon, mint Luna Wedler, Rainer Bock, Johannes Hegemann, Martin Wuttke, Sylvester Groth, illetve a rendező ismét együtt dolgozott A feleségem története főszereplőjével, Léa Seydoux-val.

A film történetéről mesélve a producer elárulta, hogy a történet középpontjában valójában egy botanikus kertben található fa áll, ami körül különböző idősíkokon zajlanak az események.

– Már régóta tudjuk, hogy a növények kommunikálnak egymással, és hatással vannak ránk is, ahogy mi is hatással vagyunk a növényekre. Szívemhez nagyon közel áll az a gondolat, hogy minden mindennel összefügg, és mi is összefüggünk egymással és a körülöttünk lévő világgal, a növényekkel, az állatokkal, még akkor is, ha nem is tudunk róla vagy nem tudunk róla tudomást venni – mondta.

Tudom, hogy valami értékes, komoly, és szép alkotás kerül ki a kezei közül.

A producernek Enyedi Ildikó garanciát jelent, aki minden témáról tud valami maradandót mondani. Ahogy Mécs Mónika fogalmazott, a három közös fim készítése alatt nagyon összecsiszolódtak, félszavakból is megértik egymást, és ezért a lehetőségekhez képest most is igyekezett mindent a rendező rendelkezésére bocsátani.