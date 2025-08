Nemes ügy mögé állt a P.Mobil, a Karthago, az Ossian és számos más rockbanda

A Sitkei Rockfesztivál bevétele ezúttal is a kápolna műemléki felújítását segíti, a kétoldali ívelt lépcsők helyreállítását tűzte ki célul a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület. A fesztiválon fellép többek között a Leander Kills, az Ossian, a Pokolgép, a Karthago, a P.Mobil, a Lord és a Moby Dick. Először játszik Sitkén a RockMilady és a Mudfield.

A P.Mobil is fellép a sitkei Sitkei Rockfesztiválon. Forrás: Facebook.

Az idei fesztiválon egy új színpad is bemutatkozik: az Akusztik Színpadon fiatal, feltörekvő zenekarok zenélnek főműsoridőben. A fesztivál pénteki napján az Ndrew’s Acoustic, szombaton a Bene Zoli Akusztik kap lehetőséget a bemutatkozásra. Az új színpadon túl több más újdonság is várja a vendégeket a vasi fesztiválhelyszínen: quados túraponttal, fesztiválpohárral és jótékonysági licittel is készülnek a szervezők.

A Sitkei Rockfesztivál továbbra is megtartja családbarát jellegét, piknikhangulat várja a domboldalra kilátogatókat. Tizennégy év alatt ingyenes a belépés.

Borítókép: A sitkei kápolna (Forrás: Facebook)