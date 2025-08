Rapperből lett countrysztár és a franciák új aduásza 0ľ punk- és metálkoncertek az idei Sziget Fesztiválon 2. rész

A rock és a metál világából az idei évben a két legnagyobb sztár egyértelműen a Papa Roach és a Refused, róluk meg is emlékeztünk a sorozat első felében, miként a pop-punk stílusából Roryról és a Palaye Royale-ról is, de szintén szóba került japán igencsak érdekes exportcikke, a Hanabie is. A második fejezetben kevésbé fajsúlyos, de annál élvezetesebb előadók kerülnek sorra a Sziget idei kínálatából.

Látogatók a tavalyi Sziget Fesztiválon. Forrás: Sziget Fesztivál

Last Train. Augusztus 7., The Buzz, 23.10

A 2007-ben alakult – igaz, akkor még középiskolások voltak a tagok – francia Last Train eddig nem sok vizet zavart az európai rockszíntéren, az idén megjelent harmadik albumukkal azonban határozottan elindultak a sztárrá válás útján. Hazájuk – és talán az egész világ – legnagyobb metálfesztiválján, a Hellfesten a nagyszínpadon léptek fel, de a kontinens számos élvonalbeli rendezvényét is végigjárták idén nyáron. A kisebb helyszín és az éjszakai műsorszámból kiindulva a Sziget szervezőit még nem igazán győzték meg a sikereik, viszont a kései időpont még az előnyükre is válhat, hiszen nem a headlinerekkel kell versenyezniük. A banda egyébként klasszikus receptet követ, azaz a nyers düh és az érzelmes dallamok kontrasztjából nyeri a dinamikáját, nem a leginnovatívabb formáció a műfajban, de akinek bejön ez a stílus, az nem tévedhet nagyot velük.



The Kooks. Augusztus 8., Nagyszínpad, 19.00

A kétezres években a Szigeten még a fő csapásirányt az indie rock jelentette, annak idején volt, aki szerint át kellene nevezni a rendezvényt a Placebo nyári fesztiváljára, olyannyira sokszor lépett Brian Molko csapata. De nem egy koncertet adtak főműsoridőben olyan sztárbandák, mint a Muse, az Arctic Monkeys vagy a Killers. Aztán mára kicsit lecsengett ez a divathullám, jól érezhető volt ez tavaly, amikor Liam Gallagher, az Oasis frontembere jelenésekor, noha headliner volt, simán be lehetett kezdés után is sétálni az első sorokban. Valószínűleg ezért is döntöttek úgy a szervezők, hogy a kisebb helyszínekre száműzik a hasonló együtteseket, azonban miután Michael Kiwanuka lemondta a fellépését, a stílus kedvelői örülhettek, amikor kiderült, hogy a The Kooks ugrik be a helyükre. A brit formáció bár nem olyan A-kategóriás név, mint a fentebb említettek, de nem is kismiskák, megbízhatóan hozzák a kicsit melankolikus, de azért dögös gitárhangzással megpakolt lendületes dalokat.