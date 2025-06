Őrjöngő japán lányok és a legendás svéd zenekar búcsúja – punk- és metálkoncertek az idei Sziget Fesztiválon 1. rész

Papa Roach. Augusztus 6., Revolut Stage, 20.45

A Papa Roach kiváló példája annak, hogy a rengeteg munka idővel kifizetődik. Bár a kétezres évek elején a nu metal berobbanásával hirtelen elképesztően népszerűvé váltak, később kicsit a háttérbe szorultak, azonban nem álltak le, katonásan készítették a lemezeket és szinte megállás nélkül turnéztak. Idén pedig beérett a gyümölcs, az Infest című debütáló albumuk 25 éves jubileumát ünneplő turnén olyan méretű arénákat töltöttek meg szerte Európában és Észak-Amerikában, amilyeneket korábban még soha. És noha a Sziget közönsége már nem elsősorban a rockzenével rezonál a leginkább, azért izgulunk, nem okoz majd tömeghisztériát, hogy egy sátorba gyömöszölték be őket.

Hanabie. Augusztus 10., The Buzz, 20.10

Az elmúlt évek egyik legnagyobb szenzációja és egyben legfurcsább jelensége a keményebb zene világában a Babymetal volt. A japán formáció európai szemmel rendkívül idegennek hatott, ahogyan tizenévesnek tűnő kislányok anime-karakterre emlékeztető hacukába bújva a metalcore üvöltését cuki énekkel vegyítik masszív gitárhangzás kíséretében. És bár ők maguk még sosem jutottak el hozzánk, a kulturális kíváncsiságunkat a Hanabie-vel is kielégíthetjük. Valószínűleg a japán könnyűzene elkötelezett rajongói felháborodnának ezen az állításon, de csukott szemmel észre sem lehet venni a különbséget a két banda hangzása között; de befogott füllel és nyitott szemmel is nehéz, mert a külsőségeikben is nagyon hasonlítanak egymásra.

Refused. Augusztus 11., Revolut Stage, 18.45

A hardcore punk műfajának rajongói nagyrészt idegenkednek a Szigettől – a fesztivál sem az ő kiszolgálásukra törekszik elsősorban –, most azonban muszáj lesz nagy levegőt venniük és átkelniük a K-hídon, a stílus kultikus svéd képviselőjének koncertje ugyanis három okból is kihagyhatatlan. Egyrészt azért, mert most először láthatjuk őket Magyarországon, másrészt pedig azért, mert valószínűleg utoljára, hiszen jelenleg a búcsúturnéjuk zajlik, harmadrészt pedig azért, mert épp az áttörésüket elhozó The Shape of Punk to Come című albumuk 25 éves jubileumát ünneplik, így az említett lemez alkotja majd a fellépésük gerincét.

Borítókép: Hanabie (Forrás: Live Nation)