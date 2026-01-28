Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

energiaellátás biztonságbrüsszelmagyarországatomenergia

Brüsszel nem tágít, ismét célba vette a paksi fűtőanyagokat

Nem elég az orosz gáz és olaj importjának tiltása, az Európai Bizottság az orosz nukleáris fűtőanyag szankcionálását készíti elő. A terv különösen Magyarország számára veszélyes, mivel rövid távon nem kiváltható, és súlyosan fenyegeti az energiaellátás biztonságát és a rezsicsökkentést.

Somogyi Orsolya
2026. 01. 28. 11:39
Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Oroszországból származó földgáz és kőolaj uniós importjának tilalma után az Európa Bizottság felmelegítette a korábban polcra tett ötletét, amely szerint a nukleáris fűtőanyagok behozatalát is szankcionálná – erről Anna-Kaisa Itkonen, a testület szóvivőjének kijelentése alapján számolt be az RBC-Ukraina. – Ami az atomenergiát és a nukleáris termékeket illeti, azt mondtuk, hogy ez egy nehezebben kidolgozható kérdés, de az előkészítés szakaszában van. Nem tudok határidőt mondani, de remélem, hogy a megfelelő időben be tudjuk majd mutatni – szögezte le, hozzátéve, hogy Brüsszel egyszersmind a RePowerEU végrehajtásának befejezését tervezi, vagyis az összes orosz energiát kivonná az unió piacáról.

A stratégia korai változataiban utaltak az atomenergiára is, de annak kérdését a gáz- és olajtilalomtól végül a bizottság külön kezelte: a nyári jogalkotási javaslatból az atomenergia-kitétel kikerült, és a bizottság külön jogalkotási javaslatot helyezett kilátásba az atomenergia és a nukleáris üzemanyag témájában.

A RePowerEU keretében 2025 végén a tagállamok és az Európai Parlament ideiglenes megállapodást kötött az orosz földgázimport teljes megszüntetéséről, amelyet 2026. január 26-án véglegesen is elfogadott az EU tanácsa Magyarország és Szlovákia ellenszavazatával. Ennek értelmében az EU fokozatosan leállítja az orosz földgáz- és cseppfolyósított gáz (LNG) importját, 2027 elejére a cseppfolyósított gáz kategóriában, és 2027 őszére a vezetékes gáz esetében is teljesen. A lépés miatt hazánk az Európai Bírósághoz fordul, mondván, a szankciós döntéseket egyhangú szavazással kell elfogadni. Emellett a korlátozás súlyosan sérti a magyar érdekeket, különösen az energiaellátás biztonságát és a rezsicsökkentés védelmét.

Ez nincs másként az atomenergia területén sem, hiszen az EU nukleáris ellátása jelenleg nem leváltható rövid távon: számos tagállam – köztük több kelet- és közép-európai ország – technológiai okokból kizárólag orosz gyártású fűtőanyagot tud használni. Az alternatív beszállítók bevonása hosszadalmas engedélyezési és átalakítási folyamat, amely évekig is eltarthat. Az atomenergia az uniós klímapolitika egyik alappillére, ezért a szankciós döntés nemcsak az erőművek működését, hanem az egész európai energiaellátás biztonságát veszélyeztetné, sőt az egészségügyben használt radioizotópok ellátására is hatással lehetne. Emiatt több tagállam és szakértői kör hangsúlyozta: az atomenergia nem kezelhető ugyanúgy, mint a fosszilis energiahordozók, és a politikai célkitűzéseknek igazodniuk kell a technikai realitásokhoz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.