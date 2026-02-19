Az OBT politikai terepre lépett

Az Országos Bírói Tanács (OBT) egyre nyíltabban vállal politikai szerepet, ami veszélyezteti az igazságszolgáltatás alkotmányos semlegességét – írta a Tűzfalcsoport.

Illusztráció Forrás: Shutterstock

A vita középpontjában az OBT és a Kúria elnöke, Varga Zs. András közötti konfliktus áll. Varga február 16-i közleményében azzal vádolta a tanács többségét, hogy

politikai befolyás alatt áll, és belső anyagai több ponton egyeznek civil szervezetek – köztük nemzetközi jogvédő szervezetek – állásfoglalásaival, illetve ellenzéki kötődésű szereplők megnyilvánulásaival.

A közlemény kitér arra is, hogy

az OBT-hez köthető dokumentumok tartalma megjelent nemzetközi jelentésekben, valamint politikai kontextusban is értelmezhető formában került nyilvánosságra.

A konfliktust tovább mélyítette, hogy az OBT február 18-án az Alkotmánybírósághoz fordult egy veszélyhelyzeti kormányrendelet miatt, amely az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásával kapcsolatos pereket érinti. A Tűzfalcsoport szerint ezzel a lépéssel

a tanács túllépett önigazgatási hatáskörén, és közvetlenül beavatkozott egy politikailag érzékeny kormány–önkormányzat vitába.

A cikk arra a következtetésre jut, hogy az OBT tevékenysége hosszú távon alááshatja a bírói függetlenségbe vetett közbizalmat, és belső reformokra lenne szükség a politikai befolyástól való egyértelmű elhatárolódás érdekében.