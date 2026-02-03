Bírói függetlenség vagy politikai aktivizmus? Forrósodik a helyzet az OBT körül

Az Országos Bírói Tanács (OBT) egyre nyíltabban avatkozik be a közéletbe, miközben a saját politikai szerepvállalását próbálja elfedni – írta a Tűzfalcsoport.

Fotó: Shutterstock/Méhes Dániel

A cikk szerint az OBT elnöke, Pecsenye Csaba korábban és most is olyan nyilatkozatokat tett, amelyek túlmutatnak a bírói függetlenség keretein, így például miniszterhez méltatlannak nevezte Lázár János egyik kijelentését egy, az RTL-nek adott interjúban.

A Tűzfalcsoport felhívja a figyelmet arra, hogy

miközben az OBT közleményben szólítja fel a politikai szereplőket a bíróságok tiszteletben tartására, a testület nem mutat hajlandóságot a Tisza Párt adatbázisával összefüggésbe hozott súlyos adatkezelési gyanúk kivizsgálására.

A cikk szerint információk utalnak arra, hogy nemcsak egy volt OBT-tag, hanem egy jelenlegi OBT-póttag neve is szerepelhet a Tisza Világ adatbázisában. A Tűzfalcsoport szerint az OBT – annak ellenére, hogy az Országos Bírósági Hivatal álláspontja alapján jogosult lenne vizsgálódni – az ügy kivizsgálását a törvényszékre hárította. A cikk ezt az eljárást

az ügy eltussolásaként értékeli.

A Kúria elnöke, Varga Zs. András büntetőeljárást kezdeményezett ismeretlen tettes ellen személyes adattal visszaélés gyanúja miatt, amely a Tisza Világ applikáció adatkezelési gyakorlatához kapcsolódik – írta a Tűzfalcsoport.