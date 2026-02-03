Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

Szijjártó Péter: Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni az ukrajnai háború

Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni az ukrajnai háború, ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Bangkokban.

2026. 02. 03. 14:37
Peter Szijjarto, Hungary's Minister of Foreign Affairs and Trade (Photo: MTI)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter a thai kollégájával folytatott megbeszélését követően kijelentette, hogy Magyarországnak Thaiföld az egyik fő együttműködési partnere a délkelet-ázsiai térségben, és a két ország között abszolút egyetértés van a legfontosabb kérdésben, ugyanis Budapest és Bangkok is a béke pártján áll.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Kifejtette, hogy még Thaiföldről is látszik, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem egyedül a tárgyalóasztalnál lehet megoldása, ezért a felek határozottan támogatják a békeerőfeszítéseket.

Thaiföld és Magyarország kormányai a béke mellett állnak, […] és szorgalmazzuk a békés megoldást az ukrajnai háborúra

– szögezte le.

Minél hosszabban tart ez a háború, annál tovább szenvednek az ukrán emberek, annál többen halnak meg, annál jobban lerombolják Ukrajnát, ezért semmi értelme nincs annak, hogy az Európai Unió újabb pénzeket vagy fegyvereket küldjön Ukrajnába

– vélekedett.

„Ezekkel a pénz- és fegyverszállításokkal gyakorlatilag az Európai Unió csak meghosszabbítja a háborút. Elmondtam a külügyminiszter kollégának, hogy Brüsszelben egy háborús fanatizmus uralkodik, s ennek a keretében el akarják vinni az európai emberek pénzét Ukrajnába, de mi, magyarok ezt nem engedjük” – folytatta.

Elmondtam a külügyminiszter úrnak, hogy a magyar emberek pénzét nem vihetik Ukrajnába, mert mi nem vagyunk hajlandók fizetni egy olyan háborúért, amihez semmi közünk nincsen

– tette hozzá.

Majd arra is kitért, hogy ráadásul egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni a háború, ezért teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetni, ezzel ugyanis csak meghosszabbítják az öldöklést.

Szijjártó Péter ezután érintette a gazdasági együttműködést is, amelyben szavai szerint komoly sikereket értek el, miután Thaiföldön is értékelik azt, hogy hazánk biztosítja a legvonzóbb beruházási környezetet ma Európában.

Emlékeztetett, hogy a Thai President Foods élelmiszeripari vállalat nemrég úgy döntött, hogy 18 milliárd forint értékű beruházást kezd Esztergomban, ahol jelentős kapacitásbővítést hajtanak végre.

Bejelentette, hogy emellett a felsőoktatási együttműködés is új szakaszba lép azzal, hogy megállapodást írtak alá, amelynek keretében évente negyven thai hallgató tanulhat majd ösztöndíjjal Magyarországon, illetve közös képzésekről egyezett meg a Miskolci Egyetem és a Thai Kereskedelmi Kamara Egyeteme.

„Így Magyarország és Thaiföld kapcsolatai mind a politikai, mind a gazdasági, mind az oktatási területen számos sikert értek el, abból Magyarország sokat profitál, és kölcsönös szándék van ezen kapcsolatok további fejlesztésére” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

