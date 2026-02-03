Szijjártó Péter a thai kollégájával folytatott megbeszélését követően kijelentette, hogy Magyarországnak Thaiföld az egyik fő együttműködési partnere a délkelet-ázsiai térségben, és a két ország között abszolút egyetértés van a legfontosabb kérdésben, ugyanis Budapest és Bangkok is a béke pártján áll.
Szijjártó Péter: Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni az ukrajnai háború
Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni az ukrajnai háború, ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Bangkokban.
Kifejtette, hogy még Thaiföldről is látszik, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem egyedül a tárgyalóasztalnál lehet megoldása, ezért a felek határozottan támogatják a békeerőfeszítéseket.
Thaiföld és Magyarország kormányai a béke mellett állnak, […] és szorgalmazzuk a békés megoldást az ukrajnai háborúra
– szögezte le.
Minél hosszabban tart ez a háború, annál tovább szenvednek az ukrán emberek, annál többen halnak meg, annál jobban lerombolják Ukrajnát, ezért semmi értelme nincs annak, hogy az Európai Unió újabb pénzeket vagy fegyvereket küldjön Ukrajnába
– vélekedett.
„Ezekkel a pénz- és fegyverszállításokkal gyakorlatilag az Európai Unió csak meghosszabbítja a háborút. Elmondtam a külügyminiszter kollégának, hogy Brüsszelben egy háborús fanatizmus uralkodik, s ennek a keretében el akarják vinni az európai emberek pénzét Ukrajnába, de mi, magyarok ezt nem engedjük” – folytatta.
Elmondtam a külügyminiszter úrnak, hogy a magyar emberek pénzét nem vihetik Ukrajnába, mert mi nem vagyunk hajlandók fizetni egy olyan háborúért, amihez semmi közünk nincsen
– tette hozzá.
További Külföld híreink
Majd arra is kitért, hogy ráadásul egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni a háború, ezért teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetni, ezzel ugyanis csak meghosszabbítják az öldöklést.
Szijjártó Péter ezután érintette a gazdasági együttműködést is, amelyben szavai szerint komoly sikereket értek el, miután Thaiföldön is értékelik azt, hogy hazánk biztosítja a legvonzóbb beruházási környezetet ma Európában.
Emlékeztetett, hogy a Thai President Foods élelmiszeripari vállalat nemrég úgy döntött, hogy 18 milliárd forint értékű beruházást kezd Esztergomban, ahol jelentős kapacitásbővítést hajtanak végre.
Bejelentette, hogy emellett a felsőoktatási együttműködés is új szakaszba lép azzal, hogy megállapodást írtak alá, amelynek keretében évente negyven thai hallgató tanulhat majd ösztöndíjjal Magyarországon, illetve közös képzésekről egyezett meg a Miskolci Egyetem és a Thai Kereskedelmi Kamara Egyeteme.
További Külföld híreink
„Így Magyarország és Thaiföld kapcsolatai mind a politikai, mind a gazdasági, mind az oktatási területen számos sikert értek el, abból Magyarország sokat profitál, és kölcsönös szándék van ezen kapcsolatok további fejlesztésére” – összegzett.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Vitályos Eszter: Prés alatt a Tisza – Brüsszel háborús terveinek kulcsa a kormányváltás
Brüsszel háborús irányba tolja az EU-t.
Az ukrán tűzszüneti terv súlyos eszkalációs veszélyt rejt + videó
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője reagált a kiszivárgott tervekre.
A liberális nemzetközi lap szembetalálkozott a tiszás valósággal, Magyar Péterék lépése őket is meglepte
A választásig nem beszélnek arról, hogy mit akarnak, hogy utána mindent lehessen.
Lengyel politikusok figyelmeztettek rá, mivel jár egy globalista kormány
Magyar Péter ugyanazt az utat választaná, mint Donald Tusk.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Vitályos Eszter: Prés alatt a Tisza – Brüsszel háborús terveinek kulcsa a kormányváltás
Brüsszel háborús irányba tolja az EU-t.
Az ukrán tűzszüneti terv súlyos eszkalációs veszélyt rejt + videó
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője reagált a kiszivárgott tervekre.
A liberális nemzetközi lap szembetalálkozott a tiszás valósággal, Magyar Péterék lépése őket is meglepte
A választásig nem beszélnek arról, hogy mit akarnak, hogy utána mindent lehessen.
Lengyel politikusok figyelmeztettek rá, mivel jár egy globalista kormány
Magyar Péter ugyanazt az utat választaná, mint Donald Tusk.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!