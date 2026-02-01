„Egyáltalán nem vagyunk elégedettek az Európai Unió háborús politikájával” – fogalmazott Szijjártó Péter a Bloombergnek adott interjúban.
Szijjártó Péter: Nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz
A Külügyek Tanácsában világosan elhangzott, most először több miniszter is kijelentette, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére – hangsúlyozta a külgazdasági- és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz.
„A Külügyek Tanácsában világosan elhangzott, most először több miniszter is kijelentette, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére” – hangsúlyozta a külgazdasági- és külügyminiszter az interjúban, amelyből egy részletet Facebook-oldalán is megosztott. Szijjártó Péter nem nevezte meg a minisztereket, akik ilyen kijelentést tettek, azonban azt hangsúlyozta: a nyilvános nyilatkozatok sok kérdésben eltérnek attól, amit zárt ajtók mögött mondanak. A miniszter nem nevezte meg azokat a külügyminisztereket, akik ilyen kijelentést tettek, ugyanakkor azt hangsúlyozta: a nyilvános nyilatkozatok sokszor eltérnek attól, amit zárt ajtók mögött mondanak.
Én szerencsés helyzetben vagyok, mert mindkét helyzetben ugyanazt a véleményt képviselem. Tehát azt mondhatom, nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz. Nagyon veszélyes, hogy küldik és költik az európai emberek pénzét a háborúra. Nem vagyunk hajlandók a magyar emberek egyetlen eurócentjét sem Ukrajnába küldeni, hogy működtessék az országukat és beszerezzenek még több fegyvert.
Szijjártó Péter azt is hozzátette:
Számunkra ez nem eljárási kérdés. Számunkra ez a magyar nemzeti érdek kérdése. Nem fogjuk hagyni, hogy az európaiak pénzét Ukrajnába küldjék. Amíg mi vagyunk hivatalban, ez biztosan nem fog megtörténni.
Trump Grönlandról: Ez mindenkinek jó lesz + videó
Az Egyesült Államok elnöke arról beszélt, hogy nagyon fontos megállapodás körvonalazódik.
Drámai órák a pokrovszki frontszakaszon: kegyetlen harcok dúlnak
A térségben továbbra is heves harcok folynak.
Elesett a kulcstelepülés: megnyílt az út az orosz csapatok előtt
Fordulat a fronton.
Abu-Dzabiban dőlhet el, életben marad-e a tárgyalási folyamat
A Donbász és a biztonsági garanciák kérdése politikailag továbbra is tabutéma.
