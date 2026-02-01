veszélyeseurópai uniószijjártó péter

Szijjártó Péter: Nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz

A Külügyek Tanácsában világosan elhangzott, most először több miniszter is kijelentette, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére – hangsúlyozta a külgazdasági- és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 9:44
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Erdõs József Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Egyáltalán nem vagyunk elégedettek az Európai Unió háborús politikájával” – fogalmazott Szijjártó Péter a Bloombergnek adott interjúban. 

Szijjártó Péter Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség
Szijjártó Péter (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

„A Külügyek Tanácsában világosan elhangzott, most először több miniszter is kijelentette, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére” – hangsúlyozta a külgazdasági- és külügyminiszter az interjúban, amelyből egy részletet Facebook-oldalán is megosztott. Szijjártó Péter nem nevezte meg a minisztereket, akik ilyen kijelentést tettek, azonban azt hangsúlyozta: a nyilvános nyilatkozatok sok kérdésben eltérnek attól, amit zárt ajtók mögött mondanak. A miniszter nem nevezte meg azokat a külügyminisztereket, akik ilyen kijelentést tettek, ugyanakkor azt hangsúlyozta: a nyilvános nyilatkozatok sokszor eltérnek attól, amit zárt ajtók mögött mondanak.

Én szerencsés helyzetben vagyok, mert mindkét helyzetben ugyanazt a véleményt képviselem. Tehát azt mondhatom, nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz. Nagyon veszélyes, hogy küldik és költik az európai emberek pénzét a háborúra. Nem vagyunk hajlandók a magyar emberek egyetlen eurócentjét sem Ukrajnába küldeni, hogy működtessék az országukat és beszerezzenek még több fegyvert. 

Szijjártó Péter azt is hozzátette:

Számunkra ez nem eljárási kérdés. Számunkra ez a magyar nemzeti érdek kérdése. Nem fogjuk hagyni, hogy az európaiak pénzét Ukrajnába küldjék. Amíg mi vagyunk hivatalban, ez biztosan nem fog megtörténni.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

