Szijjártó Péter: Nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz

„A Külügyek Tanácsában világosan elhangzott, most először több miniszter is kijelentette, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére” – hangsúlyozta a külgazdasági- és külügyminiszter az interjúban, amelyből egy részletet Facebook-oldalán is megosztott. Szijjártó Péter nem nevezte meg a minisztereket, akik ilyen kijelentést tettek, azonban azt hangsúlyozta: a nyilvános nyilatkozatok sok kérdésben eltérnek attól, amit zárt ajtók mögött mondanak. A miniszter nem nevezte meg azokat a külügyminisztereket, akik ilyen kijelentést tettek, ugyanakkor azt hangsúlyozta: a nyilvános nyilatkozatok sokszor eltérnek attól, amit zárt ajtók mögött mondanak.

Én szerencsés helyzetben vagyok, mert mindkét helyzetben ugyanazt a véleményt képviselem. Tehát azt mondhatom, nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz. Nagyon veszélyes, hogy küldik és költik az európai emberek pénzét a háborúra. Nem vagyunk hajlandók a magyar emberek egyetlen eurócentjét sem Ukrajnába küldeni, hogy működtessék az országukat és beszerezzenek még több fegyvert.