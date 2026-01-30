Tisza PártSzánthó MiklósBajnai Gordonháborús pszichózisUkrajna EU-csatlakozása

Szánthó Miklós: A Tisza nagy támogatója és a Tisza külügyese nemcsak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja

Bajnai Gordon és Orbán Anita szervezete Ukrajna uniós tagsága mellett fogadott el memorandumot, amelynek a végén Szlava Ukrajini (Dicsőség Ukrajnának) szerepel. Erre Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója hívta fel a figyelmet legújabb Facebook-bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 12:04
A Tisza nagy támogatója és a Tisza külügyese nem csak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja Forrás: AFP
Szánthó Miklós a bejegyzéshez azt írta: a Tisza nagy támogatója és a Tisza külügyese nemcsak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja. 

Zelenszkij elnök és Szibiha külügyminiszter otromba fenyegetőzései nem véletlenek
Bajnai Gordon és Orbán Anita szervezete Ukrajna uniós tagsága mellett fogadott el memorandumot Fotó: AFP

Íme Orbán Anita Globsecjének ’22-es pozsonyi fórumán elfogadott nyilatkozata, melyben az aláírók vállalták, hogy rendíthetetlen politikai és civil támogatást nyújtanak Ukrajnának, amelyet Európa közös szabadságának és jövőjének védelmezőjeként határoztak meg. Ez is bizonyítja, hogy a tiszás Bajnai Gordon és Orbán Anita a Globesec fórumán 2022-ben, egy Ukrajna- és háborúpárti nyilatkozatot támogatott, amely egyértelműen kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett:

Ukrajna támogatására esküdtek fel

A dokumentum aláírói szorgalmazták az Oroszországgal szembeni szankciók további szigorítását, beleértve az orosz energiaforrásokra kiterjedő átfogó embargót és a szankciók kijátszásának megakadályozását. Vállalták továbbá Ukrajna azonnali fegyver- és lőszerszállításának támogatását, valamint az európai intézményekben való aktív érdekképviseletet az uniós tagjelölti státushoz vezető út biztosításáért. Kiemelt célként jelölték meg a háborús bűncselekmények felelőseinek elszámoltatását. A dokumentum egy közös nyilatkozattal zárul, mely szerint 

Fáradhatatlanul együttműködünk ukrajnai és nemzetközi partnereinkkel e célok megvalósításáért, az európai béke helyreállításáért és annak biztosításáért, hogy az soha többé ne inogjon meg. Ebben mindannyiunknak – döntéshozóknak, üzleti szereplőknek, a civil társadalom képviselőinek, a Globsec pozsonyi fórum résztvevőinek és a nemzetközi közösség tagjainak – meghatározó felelőssége van. Dicsőség Ukrajnának!

 

Brüsszel elégedett Ukrajna reformjaival, de ez erősen vitatható
Az EU nem áll készen a békére Fotó: AFP

Szijjártó Péter: Az EU nem áll készen a békére

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unió vezetése kritika nélkül fogadta el az ukrán pénzügyi igényt, amelyet az európai – köztük a magyar – polgárok pénzéből kívánnak finanszírozni. Szijjártó Péter Brüsszelben úgy fogalmazott: ma megtörtént először a nyílt beismerése annak, hogy Brüsszel és a tagországok egy jelentős része háborúzni akar. Végül pedig Orbán Anitáról is szólt Szijjártó Péter. Kifejtette, jól ismeri őt, többször találkoztak.

Én emlékszem rá, hogy ő nagyon sokat házalt nálam azzal, hogy állítólag remek kapcsolatai vannak az amerikai demokratákhoz, akik ugye Donald Trump ellenfelei. Tehát, hogy taktikailag mennyire jó választás egy demokratákhoz fűződő kapcsolatokkal házaló személy Trump-elnökség alatt, elég karakterisztikus, erős Trump-elnökség alatt. Hát nem tudom, nemzeti szempontból ez jó-e. És arra is emlékszem, hogy ő nagy nyugati energiacégeknek lobbizott. És arról győzködött, hogy ne Oroszországból vásároljunk olcsó kőolajat és földgázt, hanem cseréljünk más forrásra, ami egyébként drágább

– mondta.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter: Brüsszelben a józan észnek már semmi terepe nincsen

