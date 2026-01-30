Szánthó Miklós: A Tisza nagy támogatója és a Tisza külügyese nemcsak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja

Szánthó Miklós a bejegyzéshez azt írta: a Tisza nagy támogatója és a Tisza külügyese nemcsak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja.

Bajnai Gordon és Orbán Anita szervezete Ukrajna uniós tagsága mellett fogadott el memorandumot Fotó: AFP

Íme Orbán Anita Globsecjének ’22-es pozsonyi fórumán elfogadott nyilatkozata, melyben az aláírók vállalták, hogy rendíthetetlen politikai és civil támogatást nyújtanak Ukrajnának, amelyet Európa közös szabadságának és jövőjének védelmezőjeként határoztak meg. Ez is bizonyítja, hogy a tiszás Bajnai Gordon és Orbán Anita a Globesec fórumán 2022-ben, egy Ukrajna- és háborúpárti nyilatkozatot támogatott, amely egyértelműen kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett: